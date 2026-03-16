MU sai khi để Casemiro rời đi

Huyền thoại Rio Ferdinand và Gary Neville kêu gọi Manchester United xem xét lại quyết định để Casemiro ra đi vào cuối mùa giải.

Casemiro sẽ chia tay MU khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6.

Casemiro tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League tối 15/3. Anh ghi bàn mở tỷ số cho Manchester United, có màn ăn mừng đầy ý nghĩa bằng cách chỉ thẳng vào huy hiệu CLB trên áo đấu.

Đây là bàn thắng thứ 7 của anh ở Premier League mùa này, thành tích cao nhất trong sự nghiệp CLB của tiền vệ 34 tuổi. Khi chạy về góc sân phía để ăn mừng, Casemiro liên tục chỉ vào huy hiệu Manchester United trên ngực áo, sau đó đưa ngón tay lên thái dương rồi hướng về phía khán đài Stretford End đang reo hò cuồng nhiệt.

Hành động này được nhiều người hâm mộ diễn giải là lời khẳng định tình cảm với CLB, đặc biệt khi anh sắp rời đi. Các CĐV MU tại Old Trafford sau đó hô vang: "Một năm nữa cho Casemiro, một năm nữa cho tiền vệ của chúng ta".

Cựu hậu vệ Manchester United, Gary Neville, thừa nhận trên Sky Sports: "Tôi đã nói rằng rất khó để CLB thay thế Casemiro. Họ phải cân nhắc lại điều đó. Sẽ là sai lầm nếu để cậu ấy rời đi với phong độ như vậy".

Casemiro quan trọng với MU.

Ferdinand cũng đồng tình với quan điểm này: “Casemiro cần ký hợp đồng mới. Đội phải tiếp cận cậu ấy ngay bây giờ, đưa ra hợp đồng mới thêm một năm nữa. Bởi vì nếu để Casemiro ra đi, CLB sẽ phải tốn rất nhiều tiền để tìm ra người thay thế”.

Ferdinand đặc biệt ấn tượng với sự hồi sinh của Casemiro dưới triều đại Carrick. Kể từ khi Carrick thay thế Ruben Amorim, tiền vệ Brazil trở thành trụ cột quan trọng, góp phần giúp MU giành chuỗi thắng ấn tượng.

Dù mùa giải sắp kết thúc, nhiều người hâm mộ MU hy vọng rằng Casemiro hoặc ban lãnh đạo đội bóng có thể thay đổi quyết định và ký hợp đồng mới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD