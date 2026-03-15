Tỷ lệ thắng 100% của HLV Carrick tại Old Trafford

HLV tạm quyền Michael Carrick gây ấn tượng mạnh tại Old Trafford với chuỗi trận thăng hoa cùng MU.

Carrick (trái) ăn mừng với Casemiro. Ảnh: Reuters.

Tối 15/3, MU của Carrick có chiến thắng 3-1 trước Aston Villa trên sân nhà, qua đó tạo khoảng cách 3 điểm với chính đối thủ này trên bảng xếp hạng Premier League.

Tính đến thời điểm hiện tại, Carrick vẫn duy trì thành tích toàn thắng trên sân nhà Old Trafford kể từ khi tiếp quản MU thay Ruben Amorim hồi tháng 1. Đáng kể nhất là chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, trận đấu thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của “Quỷ đỏ”. Không lâu sau đó, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại đối thủ cùng thành phố Manchester City với tỷ số 2-0.

Những đối thủ khác lần lượt phải trắng tay rời Old Trafford trong hơn một tháng qua còn có Fulham, Tottenham, Crystal Palace và mới nhất là Aston Villa.

Trong khi đó, thành tích sân khách của MU dưới thời Carrick lại bất ổn. Ở ba trận xa nhà gần nhất, “Quỷ đỏ” thắng 1, hòa 1 và thua 1 trận.

Hôm 14/3, Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu của MU, thừa nhận rất ấn tượng với những gì Carrick đang thể hiện. Ông cho biết: “Cậu ấy đang làm việc rất xuất sắc, chính xác là như vậy".

Ban lãnh đạo MU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai lâu dài của Carrick. Đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ chờ đến mùa hè để đánh giá toàn diện trước khi đưa ra phán quyết về việc có ký hợp đồng dài hạn với chiến lược gia người Anh hay không.

