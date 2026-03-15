Lamine Yamal lỡ cơ hội chạm trán Messi.

Sự bất đồng về lịch thi đấu cùng lo ngại an ninh tại Trung Đông khiến trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina không thể diễn ra như kế hoạch.

Trận Finalissima 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina chính thức bị hủy sau khi UEFA và CONMEBOL không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA). Quyết định được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của AFA và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).

Ban đầu, trận đấu dự kiến diễn ra ngày 27/3 tại Doha (Qatar). Tuy nhiên, kế hoạch này buộc phải hủy vì những lo ngại về an ninh liên quan đến tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Khi địa điểm ban đầu không còn khả thi, UEFA tìm cách chuyển trận đấu sang các phương án thay thế, nhưng mọi nỗ lực cuối cùng đều thất bại.

UEFA từng đề xuất tổ chức trận đấu tại sân Bernabeu ở Madrid vào đúng ngày 27/3 với sức chứa khán giả giới hạn 50%. Đây được xem là giải pháp khả thi nhằm giữ nguyên lịch thi đấu đã công bố từ tháng 12/2025. Tuy nhiên, phía Argentina không chấp nhận phương án này.

Một kịch bản khác được đưa ra là tổ chức Finalissima theo thể thức hai lượt. Trận lượt đi diễn ra tại Bernabeu vào cuối tháng 3, còn lượt về được tổ chức tại Buenos Aires trong một đợt tập trung đội tuyển trước Euro 2028 và Copa America. Phương án này cũng không nhận được sự đồng thuận từ AFA.

UEFA sau đó đề nghị Argentina cam kết thi đấu nếu tìm được địa điểm trung lập tại châu Âu vào ngày 27/3 hoặc ngày thay thế 30/3. Đề xuất này tiếp tục bị từ chối. Phía Argentina chỉ sẵn sàng thi đấu vào ngày 31/3, thời điểm không phù hợp với lịch của đội tuyển Tây Ban Nha.

Argentina còn đưa ra phương án tổ chức trận đấu sau World Cup 2026. Tuy nhiên, Tây Ban Nha không còn khoảng trống lịch thi đấu để đáp ứng đề xuất này. Sự khác biệt về thời điểm thi đấu khiến quá trình đàm phán rơi vào bế tắc.

Finalissima là trận đấu giữa nhà vô địch Euro và Copa America, được UEFA và CONMEBOL tái khởi động nhằm tăng cường hợp tác giữa hai liên đoàn. Ở lần tổ chức gần nhất năm 2022, Argentina đánh bại Italy 3-0 tại Wembley để giành danh hiệu.

UEFA cho biết họ rất tiếc khi trận đấu không thể diễn ra. Liên đoàn này đồng thời cảm ơn ban tổ chức tại Qatar, Real Madrid và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha vì sự hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm giải pháp tổ chức trận đấu.