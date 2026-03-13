Trận Messi gặp Yamal nguy cơ đổ bể

Những bất đồng về địa điểm tổ chức cùng các yếu tố địa chính trị khiến kế hoạch tổ chức trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina rơi vào bế tắc.

Trận thư hùng giữa Tây Ban Nha và Argentina có nguy cơ bị huỷ.

Trận Finalissima giữa tuyển Tây Ban Nha và Argentina đang trở thành chủ đề nóng của bóng đá quốc tế. Theo tiết lộ từ truyền thông Tây Ban Nha, trận đấu này có thể đối mặt nguy cơ không thể diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Trong chương trình La Tribu của MARCA, nhà báo kỳ cựu Roberto Gomez phân tích chi tiết những khúc mắc trong quá trình đàm phán giữa các bên liên quan. Theo ông, vấn đề hiện tại không chỉ nằm ở khía cạnh chuyên môn hay khâu tổ chức, mà còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài bóng đá.

"Địa chính trị bắt đầu ảnh hưởng đến quyết định sau cùng", Gomez nhận định khi nói về những khó khăn trong việc xác định địa điểm và thời điểm tổ chức trận đấu.

Theo tiết lộ của nhà báo này, các cuộc thương thảo giữa hai Liên đoàn đang rơi vào tình trạng bế tắc. Nguyên nhân xuất phát từ việc mỗi bên đều không muốn chấp nhận những phương án được đưa ra.

"Argentina không muốn thi đấu tại Madrid", Gomez cho biết, "Ngược lại, Tây Ban Nha sẽ không sang Qatar thi đấu, và cũng không đến Buenos Aires".

Những bất đồng này khiến quá trình tổ chức trận đấu trở nên phức tạp hơn dự kiến. Gomez thậm chí cho rằng kịch bản trận đấu bị hủy hoàn toàn không phải điều không thể xảy ra. Ông nhận định khả năng cao Tây Ban Nha sẽ tìm một đối thủ khác để thi đấu, còn trận Finalissima với Argentina có thể bị hủy nếu các bên không đạt được thỏa thuận.

Phương án tổ chức trận Finalissima tại sân Bernabeu bị từ chối.

Tình hình cũng khiến HLV Luis de la Fuente của tuyển Tây Ban Nha không khỏi lo lắng. Theo Gomez, vị chiến lược gia này cần các trận đấu giao hữu chất lượng để chuẩn bị cho đội tuyển, trong khi sự chậm trễ của Finalissima khiến kế hoạch chuyên môn bị ảnh hưởng.

Gomez đồng thời nhấn mạnh rằng đội tuyển Tây Ban Nha không thể kéo dài thời gian mà không thi đấu. Lịch trình quốc tế dày đặc buộc Liên đoàn phải sớm tìm giải pháp nếu trận gặp Argentina không thể diễn ra.

Cuối cùng, ông cũng kêu gọi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzan sớm đưa ra quyết định để tháo gỡ bế tắc, tránh để một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của bóng đá quốc tế rơi vào ngõ cụt.

