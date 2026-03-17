Xuân Son, Hoàng Hên được gọi lên tuyển Việt Nam

Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam cho đợt tập trung trong tháng 3/2026.

Hoàng Hên có cơ hội sát cánh cùng đồng đội cũ Xuân Son trên tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trưa 17/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận Xuân Son và Hoàng Hên có tên trong danh sách sơ bộ. Động thái này mở ra thêm phương án nhân sự cho ban huấn luyện trong quá trình chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh (26/3) và vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia (31/3).

Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho mặt trận tấn công vốn cần thêm sự đột biến. Anh có thể sát cánh cùng người đồng đội cũ Xuân Son. Cả hai từng thi đấu ăn ý và gây tiếng vang khi còn khoác áo CLB Nam Định.

Trong bối cảnh các chân sút quen thuộc của tuyển Việt Nam đang không có phong độ ổn định, còn Xuân Son vẫn chật vật tìm lại chính mình sau chấn thương nặng, sự xuất hiện của Hoàng Hên có thể trở thành "cứu cánh" cho hàng công.

Dù bỏ lỡ giai đoạn lượt đi V.League 2025/26 để hoàn tất thủ tục nhập tịch và thi đấu với tư cách nội binh, Hoàng Hên vẫn ghi dấu ấn trong màu áo CLB Hà Nội. Tài năng cùng kinh nghiệm thi đấu giúp cầu thủ này nhanh chóng tỏa sáng và trở thành nhân tố chủ chốt của đội bóng thủ đô.

Đỗ Hoàng Hên tên gốc là Hendrio Araujo Da Silva. Chân sút 32 tuổi chính thức trở thành công dân Việt Nam hồi tháng 10/2025.

