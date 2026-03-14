Nóng bỏng cuộc đua thủ môn ở tuyển Việt Nam

Sự thăng hoa của nhiều thủ môn tại V.League 2025/26 đang mở ra cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam trước đợt hội quân tháng 3.

Cuộc chiến ở vị trí thủ môn tuyển Việt Nam đang rất căng thẳng.

Không phải lúc nào vị trí thủ môn của tuyển Việt Nam cũng mang đến sự yên tâm cho ban huấn luyện. Có những giai đoạn, bài toán người gác đền khiến HLV phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, tình hình lúc này lại mang đến một bức tranh hoàn toàn khác.

Năm ứng viên cho một khung thành

Với Kim Sang-sik, “cơn đau đầu” ở vị trí thủ môn giờ đây mang ý nghĩa tích cực. Hàng loạt gương mặt đang có phong độ tốt tại V.League 1 mùa 2025/26, tạo nên một cuộc cạnh tranh thực sự nóng bỏng dưới khung thành đội tuyển.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 21/3 nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại AFC Asian Cup 2027. Danh sách chính thức chưa được công bố, nhưng từ những thông tin rò rỉ từ các CLB, có thể hình dung phần nào cuộc đua cho vị trí thủ môn.

Trong danh sách sơ bộ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi đến các CLB, năm cái tên nổi bật được nhắc đến cho vị trí thủ môn gồm Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Patrick Lê Giang, Nguyễn Đình Triệu và Trần Trung Kiên.

Chỉ nhìn vào thể hình cũng đủ thấy sự yên tâm nhất định. Phần lớn các thủ môn này đều sở hữu chiều cao lý tưởng cho vị trí trấn giữ khung thành. Đình Triệu là người “khiêm tốn” nhất với chiều cao 1,8 mét. Văn Lâm cao 1,83 mét, trong khi ba cái tên còn lại đều tiệm cận hoặc vượt mốc 1,9 mét: Nguyễn Filip 1,92 mét, Trần Trung Kiên 1,91 mét và Patrick Lê Giang 1,88 mét.

Đặng Văn Lâm đã có nhiều năm kinh nghiệm khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Bên cạnh thể hình, kinh nghiệm thi đấu cũng là điểm chung của nhóm thủ môn này. Phần lớn trong số họ đang là lựa chọn số một tại các CLB. Ngoại trừ Patrick Lê Giang, người trước đây chưa thể khoác áo đội tuyển do chưa hoàn tất quốc tịch, các thủ môn còn lại đều đã từng có cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu quan trọng.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, thể hình và phong độ ổn định khiến vị trí thủ môn trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất trước đợt hội quân của đội tuyển.

Phong độ quyết định tất cả

Dù danh tiếng hay kinh nghiệm có thể tạo ra lợi thế ban đầu, yếu tố quan trọng nhất vẫn là phong độ thực tế trên sân cỏ.

Ở khía cạnh này, các con số thống kê tại V.League mùa 2025/26 mang đến cái nhìn khá rõ ràng. Nguyễn Filip bắt chính 12 trận và chỉ để thủng lưới 11 bàn. Patrick Lê Giang ra sân 13 trận trong màu áo CLB Công an TP.HCM, nhận 14 bàn thua. Trần Trung Kiên thi đấu 14 trận cho HAGL và để lọt lưới 18 lần.

Trong khi đó, Đặng Văn Lâm có 14 trận bắt chính cho Ninh Bình với 20 bàn thua. Nguyễn Đình Triệu ra sân 15 trận và nhận 23 bàn thua.

Nếu tính theo tỷ lệ bàn thua mỗi trận, Nguyễn Filip dẫn đầu với 0,92 bàn/trận. Patrick Lê Giang đứng thứ hai với 1,07 bàn/trận, tiếp theo là Trần Trung Kiên (1,28), Đặng Văn Lâm (1,43) và Nguyễn Đình Triệu (1,53).

Dĩ nhiên, những con số này không phản ánh toàn bộ câu chuyện. Nguyễn Filip thi đấu trong một tập thể sở hữu hàng thủ mạnh với những trung vệ chất lượng như Bùi Hoàng Việt Anh hay Trần Đình Trọng, nên áp lực trước khung thành có phần nhẹ nhàng hơn.

Ai sẽ là người được chọn ở vị trí thủ môn tuyển Việt Nam?

Ngược lại, Patrick Lê Giang hay Trần Trung Kiên thường xuyên phải hoạt động vất vả hơn khi CLB của họ không sở hữu hệ thống phòng ngự quá vững chắc. Những đội bóng như Công an TP.HCM hay HAGL nhiều thời điểm để lộ khoảng trống lớn nơi hàng thủ, buộc thủ môn phải liên tục đối mặt với các tình huống nguy hiểm.

Thực tế cho thấy, nếu không có những pha phản xạ xuất sắc của Patrick Lê Giang hay Trung Kiên, số bàn thua của các đội bóng này có thể còn cao hơn nhiều. Nguyễn Đình Triệu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi thường xuyên phải “gánh” áp lực từ tuyến phòng ngự phía trước.

Nhìn tổng thể, cả năm cái tên đều đang thể hiện phong độ khá ổn định trong màu áo CLB. Nguyễn Filip đôi khi vẫn mắc một vài sai sót cá nhân, đặc biệt ở các trận đấu cấp châu lục, nhưng điều đó không làm giảm giá trị của một thủ môn có kinh nghiệm thi đấu quốc tế phong phú.

Với HLV Kim Sang-sik, việc sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng rõ ràng là tín hiệu tích cực. Khung thành đội tuyển vì thế hứa hẹn sẽ chứng kiến một cuộc cạnh tranh thực sự khốc liệt trong những ngày tới.

Ở cấp độ đội tuyển, danh tiếng không phải yếu tố đảm bảo cho suất bắt chính. Các thủ môn sẽ phải chứng minh năng lực của mình qua từng buổi tập và từng trận đấu nội bộ. Chỉ người giữ được phong độ ổn định nhất mới có thể giành trọn niềm tin của ban huấn luyện.

Cuộc đua dưới khung thành đội tuyển Việt Nam vì thế đang nóng lên từng ngày. Và với người hâm mộ, đó là một tín hiệu đáng mừng. Bởi khi vị trí thủ môn có nhiều lựa chọn chất lượng, đội tuyển luôn có thêm sự vững vàng trước những trận đấu quan trọng phía trước.