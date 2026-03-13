Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loạt tân binh góp mặt trong danh sách U23 Việt Nam

  • Thứ sáu, 13/3/2026 14:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuyển U23 Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 17/3 với 30 cầu thủ được triệu tập, chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026 tổ chức tại Tây An (Trung Quốc).

U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho giải đấu ở Trung Quốc.

Đợt tập trung này diễn ra ngay sau vòng chung kết U23 châu Á 2026 và trùng với FIFA Days tháng 3 của đội tuyển quốc gia. Do HLV trưởng Kim Sang-sik bận dẫn dắt tuyển Việt Nam, trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao đảm nhiệm vai trò Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam.

Thời gian qua, ông Vinh cũng là người trực tiếp làm việc với các đội tuyển trẻ U22 và U23 trong nhiều chuyến tập huấn và giải đấu quốc tế, góp phần duy trì sự ổn định cho lực lượng kế cận.

Theo định hướng của ban huấn luyện, đợt tập trung lần này nhằm rà soát và đánh giá lực lượng trong bối cảnh nhiều trụ cột của U23 trước đây quá tuổi hoặc được đôn lên đội tuyển quốc gia. Nòng cốt của đội hình hiện tại là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007, lực lượng sẽ đóng vai trò chủ chốt tại môn bóng đá nam Asian Games 2026 diễn ra vào tháng 9.

Danh sách 30 cầu thủ được triệu tập cho thấy sự tiếp nối của nhiều gương mặt quen thuộc từng trưởng thành từ các đội tuyển trẻ như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận hay tiền đạo Nguyễn Lê Phát.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho nhiều tân binh đáng chú ý như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình) và Vũ Quốc Anh (Hải Phòng). Sự xuất hiện của các nhân tố mới được kỳ vọng sẽ tạo nên sự cạnh tranh tích cực trong đội hình.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội trong gần một tuần trước khi rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ vào ngày 23/3. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026, diễn ra từ ngày 25 đến 31/3 tại Tây An.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của bốn đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán U23 Triều Tiên ngày 25/3, gặp U23 Thái Lan ngày 28/3 và khép lại giải bằng trận đấu với chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31/3.

Minh Nghi

