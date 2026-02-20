Dàn sao U23 Trung Quốc đổi đời sau giải châu Á

Sau nhiều năm đối mặt với khủng hoảng và bê bối, bóng đá Trung Quốc đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh rõ rệt, đặc biệt ở cấp độ trẻ.

Nhiều cầu thủ U23 Trung Quốc ra nước ngoài thi đấu.

Đội U23 Trung Quốc gây tiếng vang lớn khi giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2026 hồi tháng 1 tổ chức ở Saudi Arabia. Những con số tăng trưởng ấn tượng từ hệ thống đào tạo cùng sự xuất hiện của hàng loạt tài năng mới đang mở ra hy vọng về một chu kỳ phát triển bền vững cho nền bóng đá xứ tỷ dân.

Nổi bật trong dàn cầu thủ U23 Trung Quốc là tiền vệ 19 tuổi Wang Yudong, cầu thủ được định giá 1,5 triệu euro, cao nhất trong số các cầu thủ Trung Quốc hiện tại. Dù còn rất trẻ, Wang đã có 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và được đánh giá là trụ cột tương lai.

Bên cạnh Wang, nhiều cầu thủ trẻ Trung Quốc cũng bắt đầu tìm được chỗ đứng tại châu Âu. Hai tài năng U21 là Xu Bin và Zhang Jiaming đã gia nhập các CLB tại Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Xu Bin gia nhập Wolves.

Với Xu Bin, anh cập bến Wolves bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Đây được xem là bước tiến lớn, có thể tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của tiền vệ này. Gia nhập Wolves, Xu Bin sẽ có cơ hội rèn luyện trong môi trường bóng đá hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, tiền đạo 17 tuổi Wei Xiangxin đạt thỏa thuận sơ bộ để chuyển sang khoác áo Auxerre tại Ligue 1 khi đủ 18 tuổi.

Theo số liệu do Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) công bố, phong trào bóng đá trẻ đang tăng trưởng mạnh mẽ: số trận đấu nghiệp dư tăng 140%, số cầu thủ nghiệp dư tăng 95%, số lượng cầu thủ trẻ đăng ký tăng 25% và số đội bóng tham gia các giải trẻ tăng 27%. Những thống kê này cho thấy nền móng đang được củng cố từ cấp độ cơ sở và các học viện đào tạo.

Với những chuyển biến tích cực hiện tại, bóng đá Trung Quốc kỳ vọng thành tích của đội tuyển quốc gia sẽ được cải thiện trong tương lai.

