Khác biệt của Lammens so với De Gea

Từ góc nhìn của Eric Steele, Senne Lammens và David de Gea bước vào Old Trafford bằng 2 hành trang hoàn toàn khác nhau.

Lammens có khởi đầu tốt cùng MU. Ảnh: Reuters.

Eric Steele không phải cái tên xa lạ với người theo dõi Premier League suốt hai thập kỷ qua. Ông từng là cánh tay phải đắc lực của Sir Alex Ferguson trong công cuộc "uốn nắn" một David de Gea non trẻ từ năm 2011.

Khi ấy, De Gea mới 20 tuổi, rời Atletico Madrid với mức phí khoảng 18,9 triệu bảng. Tài năng có thừa, nhưng môi trường Anh quốc là cú sốc thật sự với thủ môn người Tây Ban Nha.

Steele nhớ rất rõ những pha không chiến hụt, những cú sút xa khiến De Gea lúng túng. Nhưng ông cũng biết thủ thành người Tây Ban Nha có nền tảng từ La Liga và những trận đỉnh cao ở châu Âu, bao gồm cả chức vô địch Europa League cùng Atletico. De Gea đến MU với hành trang là trải nghiệm đỉnh cao qua các trận đấu lớn.

Nhưng Senne Lammens thì khác. Thủ môn người Bỉ gia nhập MU mùa hè vừa qua với mức phí ban đầu 18,1 triệu bảng từ Royal Antwerp. Steele chỉ ra yếu tố chênh lệch rõ ràng: "Lammens trưởng thành từ giải Bỉ, nơi cường độ và chất lượng dứt điểm không thể so với bóng đá Anh".

Nhưng điều khiến Steele ấn tượng lại nằm ở thái độ. Lammens dành trọn cả tuần trên sân tập. Anh tích lũy từng buổi tập, từng tình huống lặp đi lặp lại.

Theo Steele, đó là nền móng quan trọng nhất với một thủ môn trẻ. Huấn luyện không chỉ là lặp lại, mà là lặp lại theo nhiều cách khác nhau. Và Lammens đang từng bước hấp thụ điều đó.

De Gea đến với MU bằng hành trang là những trận đấu đỉnh cao. Ảnh: Reuters.

MU mùa này không tham dự cúp châu Âu, qua đó ít trận đấu giữa tuần hơn. Với Lammens, nghịch lý ấy lại là lợi thế. Anh có thêm thời gian để thích nghi với tốc độ, với những cầu thủ chạy cánh đá nghịch chân, với các cú sút xa dày đặc ở Premier League.

Thống kê không biết nói dối. Lammens ra sân 21 trận trên mọi đấu trường và có 4 trận giữ sạch lưới trong mùa đầu tiên. Con số chưa phải quá hoàn hảo, nhưng đủ để khẳng định anh đã chiếm vị trí số một.

De Gea từng cần thời gian để lớn lên giữa bão tố. Lammens cũng vậy. Sự khác biệt là anh đang được chuẩn bị theo một cách khác. Và ở MU, đó có thể là khởi đầu của một chương mới trong khung gỗ.

