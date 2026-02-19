'Cỗ máy kiến tạo' của Dortmund lọt vào tầm ngắm MU

Manchester United đặc biệt quan tâm tới Julian Ryerson trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ryerson là chân kiến tạo hàng đầu tại Dortmund. Ảnh: Reuters.

Manchester United mùa này không dự cúp châu Âu. Mục tiêu rõ ràng là trở lại Champions League và họ đang làm tốt với vị trí thứ 4 trên BXH Premier League.

Nhưng để cạnh tranh thật sự ở cúp châu lục, họ cần bổ sung tân binh chất lượng, đặc biệt ở hai biên. Trong bối cảnh ấy, cái tên Julian Ryerson nổi lên như một sự lựa chọn sáng suốt.

Hậu vệ người Na Uy đang chơi nổi bật trong màu áo Dortmund. Ở lượt đi vòng play-off knock-out Champions League rạng sáng 18/2, anh góp công lớn vào chiến thắng 2-0 trước Atalanta.

Ngay phút thứ ba, Ryerson thực hiện đường chuyền chính xác để Serhou Guirassy mở tỷ số. Dortmund sau đó nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ và nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Nhưng điều khiến Ryerson thu hút không chỉ nằm ở một trận đấu.

Mùa này, anh có 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Đó là con số ấn tượng với một cầu thủ thường xuyên đá hậu vệ phải, thậm chí có thể chơi wing-back khi cần.

Theo Opta, từ đầu năm 2026 đến nay, Ryerson có 9 kiến tạo chỉ sau 9 trận. Chỉ Michael Olise của Bayern Munich đạt thành tích tốt hơn trong cùng giai đoạn.

Carrick đang cố gắng cùng MU giành vé dự Champions League mùa tới. Ảnh: Reuters.

So sánh đơn giản cũng đủ thấy vấn đề của MU. Diogo Dalot mới có 3 kiến tạo mùa này. Đội bóng thiếu những hậu vệ có thể tạo ra đột biến từ biên, nhất là khi lối chơi của Carrick đòi hỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ cho hàng công.

Ryerson không phải cái tên hào nhoáng hay được truyền thông tung hô ồn ào. Nhưng các con số thì rất rõ ràng. Khả năng tạt bóng, chọn vị trí và tham gia vào các pha lên bóng của anh đạt hiệu quả cao. Dortmund hưởng lợi trực tiếp từ điều đó, còn MU thì đang theo dõi sát sao.

Nếu Carrick giúp đội bóng giành vé Champions League mùa tới, những mục tiêu như Ryerson sẽ khả thi hơn. Ở thời điểm này, anh đơn giản là một trong những hậu vệ công nổi bật nhất châu Âu.