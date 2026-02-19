Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Casemiro đảo ngược tình thế ở MU

  • Thứ năm, 19/2/2026 09:51 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Từng đứng trước nguy cơ rời Old Trafford, Casemiro hồi sinh ấn tượng và trở lại vai trò trụ cột nơi tuyến giữa MU.

Cách đây không lâu, Casemiro gây thất vọng với phong độ giảm sút, tốc độ chậm lại và mức lương cao. Có giai đoạn anh trải qua 39 ngày liên tiếp không đá chính. Tuy nhiên, thay vì phản ứng tiêu cực, cựu sao Real Madrid chọn cách im lặng và tập trung cải thiện bản thân.

Theo truyền thông Anh, hình ảnh Casemiro đến sớm, rời sân muộn, miệt mài trong phòng gym trở nên quen thuộc. Anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, siết lại thể trạng và cải thiện độ linh hoạt. Sự chuyên nghiệp ấy giúp anh lấy lại nền tảng thể lực và gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện.

Hiện tại, Casemiro được bố trí chơi thấp hơn, có thêm sự hỗ trợ từ phía sau và giảm áp lực bao quát không gian. Vai trò điều tiết và đánh chặn của anh vì thế trở nên hiệu quả hơn. Thống kê cho thấy Casemiro di chuyển thông minh, chọn vị trí hợp lý thay vì lao vào tranh chấp như trước.

Những màn trình diễn chắc chắn làm gợi nhớ lại hình ảnh của một tiền vệ từng 5 lần vô địch Champions League. Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp Casemiro trở thành điểm tựa trong phòng thay đồ, đồng thời mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa.

MU vẫn cần trẻ hóa lực lượng trong dài hạn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Casemiro tự đảo ngược số phận, biến hoài nghi thành niềm tin và chứng minh anh vẫn là mảnh ghép quan trọng trong hành trình tìm lại vị thế của "Quỷ đỏ".

Hè này, Casemiro sẽ rời Old Trafford và MU chắc chắn đau đầu khi tìm kiếm người thay thế.

Casemiro dẫn đầu lịch sử Brazil ở MU

Trước ngày rời Old Trafford, Casemiro được đánh giá là cầu thủ Brazil xuất sắc nhất từng khoác áo Manchester United, trong khi Matheus Cunha mới ở điểm khởi đầu hành trình.

11:00 16/2/2026

Amad nói thẳng về Mount và Casemiro

Sự thừa nhận của Amad Diallo cho thấy bên trong phòng thay đồ Manchester United, giá trị thật đôi khi không nằm ở những lời tung hô ồn ào.

05:40 13/2/2026

Lý do Casemiro hồi sinh

Harry Maguire cho rằng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện là yếu tố then chốt giúp Casemiro tìm lại hình ảnh đỉnh cao trong màu áo MU.

21:15 11/2/2026

Hiểu Phong

    MU van co dang dap cua Amorim hinh anh

    MU vẫn có dáng dấp của Amorim

    21 phút trước 08:40 20/2/2026

    0

    Matheus Cunha khẳng định dấu ấn của Ruben Amorim vẫn hiện diện trong chuỗi thăng hoa gần đây của Manchester United, bất chấp việc đội bóng đang khởi sắc dưới thời Michael Carrick.

    MU dat dau cham het cho Mount? hinh anh

    MU đặt dấu chấm hết cho Mount?

    22 phút trước 08:39 20/2/2026

    0

    MU nghiêm túc cân nhắc khả năng bán đứt Mason Mount ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi tiền vệ người Anh dần bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

    MU sap 'giai phong' 65 trieu tien luong hinh anh

    MU sắp 'giải phóng' 65 triệu tiền lương

    23 phút trước 08:38 20/2/2026

    0

    Việc hàng loạt trụ cột có thể rời đi hè này giúp Manchester United đứng trước cơ hội tái cấu trúc mạnh tay quỹ lương và mở đường cho một cuộc cải tổ thực sự.

