Casemiro đảo ngược tình thế ở MU

Từng đứng trước nguy cơ rời Old Trafford, Casemiro hồi sinh ấn tượng và trở lại vai trò trụ cột nơi tuyến giữa MU.

Cách đây không lâu, Casemiro gây thất vọng với phong độ giảm sút, tốc độ chậm lại và mức lương cao. Có giai đoạn anh trải qua 39 ngày liên tiếp không đá chính. Tuy nhiên, thay vì phản ứng tiêu cực, cựu sao Real Madrid chọn cách im lặng và tập trung cải thiện bản thân.

Theo truyền thông Anh, hình ảnh Casemiro đến sớm, rời sân muộn, miệt mài trong phòng gym trở nên quen thuộc. Anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, siết lại thể trạng và cải thiện độ linh hoạt. Sự chuyên nghiệp ấy giúp anh lấy lại nền tảng thể lực và gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện.

Hiện tại, Casemiro được bố trí chơi thấp hơn, có thêm sự hỗ trợ từ phía sau và giảm áp lực bao quát không gian. Vai trò điều tiết và đánh chặn của anh vì thế trở nên hiệu quả hơn. Thống kê cho thấy Casemiro di chuyển thông minh, chọn vị trí hợp lý thay vì lao vào tranh chấp như trước.

Những màn trình diễn chắc chắn làm gợi nhớ lại hình ảnh của một tiền vệ từng 5 lần vô địch Champions League. Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp Casemiro trở thành điểm tựa trong phòng thay đồ, đồng thời mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa.

MU vẫn cần trẻ hóa lực lượng trong dài hạn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Casemiro tự đảo ngược số phận, biến hoài nghi thành niềm tin và chứng minh anh vẫn là mảnh ghép quan trọng trong hành trình tìm lại vị thế của "Quỷ đỏ".

Hè này, Casemiro sẽ rời Old Trafford và MU chắc chắn đau đầu khi tìm kiếm người thay thế.