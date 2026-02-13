Amad nói thẳng về Mount và Casemiro

Sự thừa nhận của Amad Diallo cho thấy bên trong phòng thay đồ Manchester United, giá trị thật đôi khi không nằm ở những lời tung hô ồn ào.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Amad Diallo không phải mẫu cầu thủ nói nhiều trước truyền thông. Nhưng khi được ESPN yêu cầu mô tả các đồng đội bằng một từ, anh đã chọn cách nói đủ để người nghe phải suy nghĩ.

Với Mason Mount, Amad không chỉ gói gọn trong một tính từ đơn giản. Anh gọi Mount là “người bị đánh giá thấp”. Còn với Casemiro, anh dùng một từ dứt khoát: “huyền thoại”.

Đó không phải những lời xã giao.

Mount đến Old Trafford với mức phí ban đầu 55 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí, từ Chelsea vào năm 2023. Số tiền ấy kéo theo áp lực lớn. Nhưng hành trình của anh tại Manchester United không trơn tru.

Chấn thương liên tục khiến Mount khó duy trì nhịp thi đấu. Có thời điểm anh chơi tốt, di chuyển thông minh, pressing bền bỉ và kết nối tuyến giữa hiệu quả. Tuy nhiên, những đóng góp đó không phải lúc nào cũng được nhìn nhận đúng mức.

Amad, người tập luyện và thi đấu cùng Mount mỗi ngày, hiểu rõ hơn ai hết. Khi gọi người đồng đội là “người bị đánh giá thấp”, anh đang chỉ ra khoảng cách giữa đánh giá bên ngoài và thực tế trên sân.

Mount có thể chưa tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ đều đặn. Nhưng giá trị của cựu sao Chelsea nằm ở cường độ, ở sự linh hoạt chiến thuật và tinh thần làm việc. Đó là những điều không phải lúc nào cũng được đo bằng bàn thắng hay kiến tạo.

Casemiro vẫn chơi hay ở tuổi 33.

Với Casemiro, câu chuyện lại khác. Tiền vệ người Brazil đã 33 tuổi và bước vào 6 tháng cuối hợp đồng từ tháng 1. Manchester United quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Điều đó gần như xác nhận đây là mùa cuối của anh tại Old Trafford.

Tuy vậy, trên sân, Casemiro vẫn giữ vai trò quan trọng. Dưới thời Ruben Amorim rồi đến Michael Carrick, anh tiếp tục là điểm tựa nơi tuyến giữa. Kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống và bản lĩnh ở những trận đấu lớn vẫn giúp anh duy trì ảnh hưởng.

Khi Amad gọi Casemiro là “huyền thoại”, đó là sự công nhận dành cho một sự nghiệp đã được kiểm chứng, từ Real Madrid đến Manchester.

Phát biểu của Amad cũng phản ánh sự trưởng thành của chính anh. Từ một cầu thủ từng chật vật tìm chỗ đứng dưới thời Erik ten Hag, Amad nay trở thành nhân tố quan trọng. Anh từng được Amorim thử nghiệm ở vai trò wing-back phải. Khi Michael Carrick tiếp quản, Amad được trả lại vị trí tiền vệ cánh phải sở trường và tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong đội hình.

Trong một phòng thay đồ nhiều biến động, những lời nhận xét ngắn gọn ấy mang ý nghĩa rõ ràng. Mount cần thời gian và sự ổn định để chứng minh giá trị. Casemiro có thể sắp rời đi, nhưng di sản của anh vẫn được đồng đội tôn trọng. Còn Amad, qua cách bản thân nói, cho thấy anh không chỉ trưởng thành trên sân mà còn hiểu rõ cấu trúc giá trị bên trong đội bóng.

Đôi khi, một từ đủ để phác họa cả bức tranh.