MU và PSG tranh giành đàn em Ronaldo

  • Thứ năm, 12/2/2026 11:15 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Anisio Cabral, tiền đạo 17 tuổi của Benfica, trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United và PSG sau những màn trình diễn hiệu quả tại giải vô địch Bồ Đào Nha (Primeira Liga) mùa này.

Cabral thu hút hàng loạt ông lớn châu Âu. Ảnh: Reuters.

Anisio Cabral nổi lên như một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của Benfica. Dù mới có ít phút thi đấu cho đội một tại Primeira Liga, cầu thủ sinh tại Lisbon gây tiếng vang nhờ hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Sự bùng nổ sớm khiến các bộ phận tuyển trạch tại Anh và Pháp tăng tốc theo dõi.

Manchester United xem Cabral là phương án đầu tư dài hạn cho hàng công. Ban lãnh đạo Old Trafford cho rằng môi trường cạnh tranh cao tại Premier League đòi hỏi chiều sâu đội hình đủ mạnh để xoay tua.

Sau khi chiêu mộ Benjamin Sesko mùa trước, Manchester United tiếp tục tìm kiếm một tiền đạo trẻ tiềm năng. Khả năng dứt điểm lạnh lùng ở tuổi 17 và lối chơi linh hoạt giúp Cabral được đánh giá phù hợp với hệ thống giàu tốc độ của đại diện nước Anh.

Ở chiều ngược lại, PSG cũng nhập cuộc với tính toán tài chính rõ ràng. HLV Luis Enrique muốn bổ sung nhân tố mới cho hàng công trong bối cảnh đội bóng có thể biến động lực lượng. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Cabral được xác định ở mức 65 triệu euro. Tuy nhiên, PSG kỳ vọng có thể đàm phán mức phí khoảng 50 triệu euro.

Đội bóng thủ đô nước Pháp xem Cabral là phương án bổ sung hoặc thay thế nếu Goncalo Ramos rời đi. Sự đa năng của tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Alta de Lisboa được đánh giá cao trong kế hoạch dài hạn.

Benfica giữ lập trường cứng rắn trước sự quan tâm từ Manchester United và PSG. Trong khi đó, Anisio Cabral vẫn tập trung thi đấu tại Primeira Liga, chờ quyết định từ các cuộc thương thảo giữa những CLB lớn châu Âu.

Hôm 28/11, Anisio Cabral ghi bàn thắng duy nhất giúp U17 Bồ Đào Nha đánh bại Áo 1-0 ở chung kết giải trẻ thế giới tại Qatar. Đó là pha lập công thứ 7 của Cabral tại giải, chỉ kém một bàn so với vua phá lưới Johannes Moser của Áo, người đồng thời nhận Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải.

