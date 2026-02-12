Pogba khốn đốn

Mathias, anh trai của Paul Pogba, mới đây đã có những chia sẻ trên RMC Sport về tình trạng hiện tại của cựu tiền vệ MU.

Pogba chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Theo Mathias, việc Pogba thích nghi lại với cường độ bóng đá đỉnh cao không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Anh thừa nhận kỳ vọng ban đầu có phần quá lớn so với thể trạng thực tế của em trai.

“Cậu ấy rất thất vọng, nhưng không chỉ Pogba mà cả gia đình tôi đều cảm thấy vậy”, Mathias nói. “Tôi an ủi Pogba rằng cậu ấy không thể đạt 100% thể trạng ngay lập tức. Ai cũng muốn Pogba trở lại thi đấu tốt, nhưng thực tế không như thế. Cơ thể cậu ấy không thể chịu đựng cường độ thi đấu căng thẳng hiện tại”.

Pogba gia nhập Monaco vào hè năm ngoái sau khi án cấm thi đấu liên quan đến doping được giảm nhẹ, mở ra cơ hội để tái khởi động sự nghiệp ở Ligue 1. Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như mong đợi.

Kể từ ngày 5/12/2025, Pogba chưa thể ra sân do gặp vấn đề ở bắp chân. Chấn thương tái phát khiến anh không chỉ bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng mà còn bị loại khỏi danh sách đăng ký của Monaco cho vòng knock-out Champions League. Đây được xem là cú đánh mạnh vào hy vọng tìm lại phong độ đỉnh cao của cựu cầu thủ MU.

Pogba chưa hẹn ngày tái xuất.

Theo Mathias, những chấn thương liên tiếp là dấu hiệu cho thấy cơ thể của Pogba chưa sẵn sàng. “Chúng tôi không phải robot”, Mathias chia sẻ.

Không chỉ vấn đề thể lực, yếu tố tâm lý cũng trở thành thử thách lớn với Pogba. Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài để có thể trở lại sân cỏ, việc tiếp tục gặp chấn thương khiến tiền vệ người Pháp chịu áp lực nặng nề.

Theo Mathias, Pogba vẫn giữ tinh thần kiên cường và đang nỗ lực tập luyện để sớm tìm lại phong độ tốt nhất, nhưng sự thất vọng là điều khó tránh khỏi khi những kỳ vọng liên tục bị gián đoạn.

Gia đình Pogba cho biết họ luôn động viên anh trong giai đoạn khó khăn này, song việc trở lại sân cỏ hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình hồi phục của chính cầu thủ. Monaco cũng tỏ ra thận trọng trong việc sử dụng Pogba, ưu tiên đảm bảo thể trạng lâu dài thay vì mạo hiểm đưa anh trở lại quá sớm.

Hiện tại, Monaco chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho ngày Pogba tái xuất. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, tiền vệ người Pháp vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.