Thay đổi lịch sử ở giải Nhật Bản

Bóng đá Nhật Bản bước vào giai đoạn thử nghiệm đáng chú ý khi J.League công bố thay đổi lớn về luật thi đấu trong mùa giải chuyển giao.

Nhân dịp kỷ niệm mùa giải thứ 100 của J.League, ban tổ chức quyết định tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt. Cụ thể, các trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút sẽ không còn được tính là kết quả chung cuộc, mà sẽ được phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Theo thể thức mới, đội giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu sẽ nhận 2 điểm, trong khi đội thua vẫn có 1 điểm. Quy định này không ảnh hưởng đến các trận đấu có kết quả trong thời gian thi đấu chính thức, tức đội thắng vẫn được 3 điểm, còn đội thua không có điểm nào.

Theo ban tổ chức, mục tiêu của việc loại bỏ kết quả hòa trong giai đoạn thử nghiệm là tăng tính hấp dẫn và kịch tính cho các trận đấu, đồng thời hạn chế số lượng trận hòa, yếu tố thường bị cho là làm giảm sự hứng thú của khán giả. Các nhà điều hành giải đấu tin rằng loạt sút luân lưu không chỉ tạo thêm cao trào cho trận đấu mà còn mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ.

Ban tổ chức cho biết thay đổi này chỉ áp dụng trong mùa giải chuyển giao, dự kiến diễn ra từ tháng 2 đến tháng 6. Dù được xác định là quy định tạm thời, đội ngũ lãnh đạo J.League cũng để ngỏ khả năng áp dụng lâu dài nếu nhận được phản hồi tích cực từ các câu lạc bộ, cầu thủ và người xem. Điều này đồng nghĩa mùa giải chuyển giao sẽ là tiền đề quan trọng để đánh giá hiệu quả của mô hình thi đấu mới.

Sự điều chỉnh đặc biệt này nằm trong kế hoạch lớn hơn của J.League nhằm đồng bộ lịch thi đấu với các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Năm 2025 sẽ là mùa cuối J.League vận hành trọn vẹn trong một năm dương lịch. Từ mùa 2026/27, J League sẽ vận hành theo thể thức vắt qua 2 năm.

Giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Nhật Bản chuyển sang khung thời gian mới, khởi tranh vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 hàng năm, tương tự lịch thi đấu quen thuộc của các giải như Premier League, La Liga hay Bundesliga.

Vấn đề đặt ra là xử lý quãng chuyển tiếp kéo dài khoảng 6 tháng sao cho hợp lý. Phương án được chọn là một mùa giải chuyển giao như đề cập ở trên. 20 CLB J.League chia thành 2 bảng Đông - Tây, đá vòng tròn 2 lượt. Không có suất lên hay xuống hạng. Trận hòa sau 90 phút sẽ phân định bằng luân lưu, thắng trong thời gian chính thức được 3 điểm, thắng luân lưu 2 điểm, thua luân lưu 1 điểm.

Kết thúc vòng bảng, các đội cùng thứ hạng ở 2 bảng đá play-off 2 lượt để xác định vị trí chung cuộc. Chẳng hạn đội nhất 2 bảng gặp nhau tranh vô địch (thắng xếp nhất, thua xếp nhì), còn đội nhì hai bảng đối đầu để xác định hạng 3 và 4 chung cuộc.

Ngoài tiền thưởng xếp hạng, mỗi điểm số ở vòng bảng trị giá 2 triệu yen, qua đó đủ tạo động lực cạnh tranh. Mùa giải đặc biệt này vừa giữ nhịp thi đấu, vừa đảm bảo dòng chảy chuyển giao sang chu kỳ mới.

