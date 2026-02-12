Van Dijk làm nên lịch sử

Trung vệ Virgil van Dijk tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh và tầm ảnh hưởng toàn diện trong màu áo Liverpool.

Highlights Sunderland 0-1 Liverpool Rạng sáng 12/2, Virgil van Dijk ghi bàn duy nhất giúp Liverpool vượt qua Sunderland với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.

Rạng sáng 12/2, ở vòng 26 Premier League, Van Dijk ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Liverpool trước chủ nhà Sunderland. Kết quả này giúp “The Kop” áp sát top 4, chỉ còn kém Manchester United 3 điểm.

Màn tỏa sáng của Van Dijk đến ở phút 61 trên sân Ánh sáng của Sunderland. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Mohamed Salah, Van Dijk bật cao đánh đầu đưa bóng hướng về phía khung thành. Ở cột xa, bóng chạm đầu Habib Diarra đổi hướng khiến thủ môn Sunderland không kịp phản ứng.

Pha lập công vào lưới Sunderland giúp Van Dijk thiết lập một cột mốc đáng nhớ. Theo Opta, đây là bàn thắng thứ 23 của trung vệ người Hà Lan tại Premier League cho Liverpool, qua đó vượt qua huyền thoại Sami Hyypiä (22 bàn) để trở thành hậu vệ ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng thành phố cảng trong kỷ nguyên Premier League.

Van Dijk có trận đấu ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Van Dijk còn có màn trình diễn phòng ngự xuất sắc trước Sunderland. Opta cũng chỉ ra tuyển thủ Hà Lan là cầu thủ đầu tiên có ít nhất 11 pha phá bóng bằng đầu, đồng thời thắng 8 pha không chiến trong cùng một trận đấu tại Premier League trong 5 năm qua. Những con số này cho thấy sự vượt trội về khả năng tranh chấp trên không của đội trưởng Liverpool.

Hôm 29/1, Van Dijk còn gây ấn tượng mạnh tại Champions League khi đóng góp hat-trick kiến tạo trong chiến thắng 6-0 trước Qarabag. Thành tích này cho thấy tầm ảnh hưởng toàn diện của tuyển thủ Hà Lan cả ở khâu phòng ngự lẫn tấn công.

Trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League đang diễn ra căng thẳng, phong độ ổn định cùng bản lĩnh của Van Dijk chính là điểm tựa lớn để thầy trò HLV Arne Slot hướng tới mục tiêu kết thúc mùa giải trong nhóm dẫn đầu.

