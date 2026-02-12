Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển thủ Nhật Bản nguy cơ bỏ lỡ World Cup

  • Thứ năm, 12/2/2026 06:36 (GMT+7)
Chấn thương của tiền vệ Wataru Endo khiến nhiều CĐV Nhật Bản lo lắng, đặc biệt khi World Cup 2026 đã cận kề.

Highlights Sunderland 0-1 Liverpool Rạng sáng 12/2, Virgil van Dijk ghi bàn duy nhất giúp Liverpool vượt qua Sunderland với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.

Trong chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Sunderland ở vòng 26 Premier League rạng sáng 12/2, Endo được HLV Arne Slot bố trí thi đấu ở vị trí hậu vệ phải nhằm khỏa lấp khoảng trống do Dominik Szoboszlai bị treo giò. Dù không phải sở trường, cựu cầu thủ Stuttgart vẫn thi đấu đầy nỗ lực và cho thấy tinh thần chiến đấu quen thuộc.

Bước ngoặt xảy ra ở hiệp hai khi Endo tiếp đất không tốt trong một tình huống phòng ngự từ quả tạt của đối thủ. Đội trưởng tuyển Nhật Bản được cho là đã dính chấn thương ở mắt cá chân. Dù cố gắng tiếp tục thi đấu thêm ít phút, Endo cuối cùng cũng phải nằm sân trong đau đớn. Các nhân viên y tế lập tức vào sân chăm sóc, thậm chí phải sử dụng mặt nạ oxy và thuốc giảm đau trước khi đưa anh rời sân bằng cáng.

Endo (trái) trong một nỗ lực tranh chấp bóng. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc Endo được khiêng ra ngoài nhận được những tràng pháo tay lớn từ khán giả tại sân Ánh sáng. Tiền vệ người Nhật Bản xúc động che mặt bằng áo đấu khi rời sân, khép lại trận đá chính đầu tiên cho Liverpool sau chín tháng.

Hiện mức độ nghiêm trọng về chấn thương của Endo vẫn chưa được công bố. Một số người lo ngại tiền vệ 33 tuổi có thể bỏ lỡ World Cup cùng tuyển Nhật Bản vào mùa hè tới nếu tình hình xấu đi.

Endo là ngôi sao chủ chốt của tuyển Nhật Bản dưới thời HLV Hajime Moriyasu. Anh có 72 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia kể từ năm 2015 và ghi được 4 bàn thắng. World Cup 2026 có thể là kỳ World Cup thứ ba mà Endo góp mặt nếu anh kịp bình phục chấn thương và được HLV Moriyasu triệu tập.

Ở mùa này, Endo mới ra sân 12 trận cho Liverpool trên mọi đấu trường. Chấn thương khiến tiền vệ người Nhật Bản có đóng góp ít ỏi cho đội chủ sân Anfield thời gian qua.

