Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi xin lỗi vì dính chấn thương

  • Thứ năm, 12/2/2026 06:23 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Siêu sao sinh năm 1987 bất ngờ dính chấn thương trước trận giao hữu được lên lịch sẵn.

Messi gặp vấn đề về sức khỏe.

Inter Miami chính thức thông báo hoãn trận giao hữu với Independiente del Valle dự kiến diễn ra vào cuối tuần tại sân Juan Ramon Loubriel (Bayamón, Puerto Rico). Nguyên nhân bởi Lionel Messi dính chấn thương và không thể ra sân.

Quyết định được đưa ra sau cuộc làm việc giữa CLB, đối tác tổ chức VRDG Entertainment và các bên liên quan nhằm đảm bảo sự kiện chỉ diễn ra khi có sự góp mặt của siêu sao người Argentina.

Trong thông điệp gửi người hâm mộ Puerto Rico, Messi chia sẻ anh gặp một số vấn đề thể trạng ở trận đấu gần nhất tại Ecuador và buộc phải rời sân sớm. “Tôi rất tiếc vì không thể góp mặt. Tôi biết các bạn đã mua hết vé và mong chờ đợi trận đấu này. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau", anh nói trong đoạn video gửi tới khán giả.

Ban tổ chức cho biết các bên, bao gồm Inter Miami, Independiente del Valle và đại diện chính quyền Puerto Rico, đã thống nhất dời lịch thay vì hủy bỏ, nhằm bảo đảm người hâm mộ vẫn có cơ hội chứng kiến Messi thi đấu trực tiếp. Theo kế hoạch mới, trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày 26/2, kèm một buổi tập mở trước đó một ngày.

Hôm 8/2, Messi chơi gần 60 phút trong trận gặp Barcelona SC và ghi dấu ấn đậm nét với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trên mạng xã hội, CĐV kỳ vọng "El Pulga" duy trì được thể trạng và phong độ để dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Capello xếp Ronaldo dưới Messi và Maradona

Fabio Capello thẳng thắn cho rằng Cristiano Ronaldo là tay săn bàn vĩ đại, nhưng không sở hữu phẩm chất “thiên tài” như Messi, Maradona hay Ronaldo Nazario.

7 giờ trước

Duy Anh

Messi Messi Inter Miami giao hữu

    Đọc tiếp

    Van Dijk lam nen lich su hinh anh

    Van Dijk làm nên lịch sử

    20 phút trước 06:58 12/2/2026

    0

    Trung vệ Virgil van Dijk tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh và tầm ảnh hưởng toàn diện trong màu áo Liverpool.

    MU tham do thuong vu Diomande hinh anh

    MU thăm dò thương vụ Diomande

    28 phút trước 06:51 12/2/2026

    0

    MU tổ chức cuộc gặp kín với người đại diện của Yan Diomande nhằm thăm dò khả năng chiêu mộ tài năng trẻ đang khoác áo RB Leipzig trong hè 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý