Messi xin lỗi vì dính chấn thương

Siêu sao sinh năm 1987 bất ngờ dính chấn thương trước trận giao hữu được lên lịch sẵn.

Messi gặp vấn đề về sức khỏe.

Inter Miami chính thức thông báo hoãn trận giao hữu với Independiente del Valle dự kiến diễn ra vào cuối tuần tại sân Juan Ramon Loubriel (Bayamón, Puerto Rico). Nguyên nhân bởi Lionel Messi dính chấn thương và không thể ra sân.

Quyết định được đưa ra sau cuộc làm việc giữa CLB, đối tác tổ chức VRDG Entertainment và các bên liên quan nhằm đảm bảo sự kiện chỉ diễn ra khi có sự góp mặt của siêu sao người Argentina.

Trong thông điệp gửi người hâm mộ Puerto Rico, Messi chia sẻ anh gặp một số vấn đề thể trạng ở trận đấu gần nhất tại Ecuador và buộc phải rời sân sớm. “Tôi rất tiếc vì không thể góp mặt. Tôi biết các bạn đã mua hết vé và mong chờ đợi trận đấu này. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau", anh nói trong đoạn video gửi tới khán giả.

Ban tổ chức cho biết các bên, bao gồm Inter Miami, Independiente del Valle và đại diện chính quyền Puerto Rico, đã thống nhất dời lịch thay vì hủy bỏ, nhằm bảo đảm người hâm mộ vẫn có cơ hội chứng kiến Messi thi đấu trực tiếp. Theo kế hoạch mới, trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày 26/2, kèm một buổi tập mở trước đó một ngày.

Hôm 8/2, Messi chơi gần 60 phút trong trận gặp Barcelona SC và ghi dấu ấn đậm nét với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trên mạng xã hội, CĐV kỳ vọng "El Pulga" duy trì được thể trạng và phong độ để dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.