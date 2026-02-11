Fabio Capello thẳng thắn cho rằng Cristiano Ronaldo là tay săn bàn vĩ đại, nhưng không sở hữu phẩm chất “thiên tài” như Messi, Maradona hay Ronaldo Nazario.

Capello xếp Ronaldo dưới Messi và Maradona.

Trong lần xuất hiện trên chương trình Hat-Trick của kênh truyền hình Ai Cập ON Sport, Fabio Capello một lần nữa gây chú ý với quan điểm không né tránh. Cựu HLV người Italy từng dẫn dắt Real Madrid khẳng định Cristiano Ronaldo không thể được đặt cùng đẳng cấp với Lionel Messi, Diego Maradona và Ronaldo Nazario về yếu tố thiên bẩm.

“Cristiano (Ronaldo) là một tay săn bàn tuyệt vời và một cầu thủ phi thường, nhưng cậu ấy không có phẩm chất 'thiên tài' như Messi, Maradona hay Ronaldo Nazario”, Capello nói.

Ông nhấn mạnh thêm rằng thứ “thiên tài” mà ba huyền thoại kia sở hữu là điều không hiện diện ở siêu sao người Bồ Đào Nha. “Không thể so sánh cậu ấy với ba người đó”, chiến lược gia người Italy khép lại quan điểm.

Phát biểu của Capello lập tức làm nóng lại cuộc tranh luận vốn chưa bao giờ có hồi kết về những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Messi từ lâu được đặt cạnh Maradona trong các cuộc so sánh tại Argentina. Ngay cả sau chức vô địch World Cup, nhiều ý kiến vẫn cho rằng Messi chưa đạt tới tầm vóc biểu tượng như người đồng hương huyền thoại.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo thường không được xếp vào cùng nhóm tranh luận này về khía cạnh “thiên tài”, dù thành tích của anh là không thể phủ nhận.

Ở tuổi 41, Cristiano vẫn duy trì tham vọng lớn. Anh đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và nuôi hy vọng chinh phục World Cup, giải đấu có thể là lần cuối cùng anh góp mặt.

Dù bị đặt dưới Messi, Maradona và Ronaldo Nazario về yếu tố thiên bẩm theo đánh giá của Capello, Cristiano Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng và thành tích nổi bật nhất lịch sử bóng đá hiện đại.