Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bồ Đào Nha đặt mục tiêu vào chung kết World Cup 2026

  • Thứ tư, 11/2/2026 21:16 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác định việc không vào chung kết World Cup sắp tới sẽ bị xem là thất bại, trong bối cảnh đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo.

Theo thông tin độc quyền từ The Touchline, FPF coi việc góp mặt ở trận chung kết World Cup là mục tiêu chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha. Nội bộ liên đoàn thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào khả năng cạnh tranh chức vô địch và cho rằng không có lý do để nghi ngờ năng lực của đội hình hiện tại.

Đây là bước đi thể hiện tham vọng rõ ràng của bóng đá Bồ Đào Nha. Trong lịch sử World Cup, thành tích cao nhất của đội tuyển là hạng ba năm 1966. Ở giải đấu đó, huyền thoại Eusebio ghi 9 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới. Bồ Đào Nha cũng từng đứng hạng tư tại World Cup 2006 dưới thời HLV Luiz Felipe Scolari.

World Cup 2006 cũng là kỳ World Cup thành công nhất của Cristiano Ronaldo, khi đội tuyển vào bán kết. Ronaldo lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau gồm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022, nhưng chưa từng góp mặt ở một trận chung kết.

Trong bối cảnh World Cup sắp tới có thể là cơ hội cuối cùng của Ronaldo ở sân chơi này, mục tiêu vào chung kết mà FPF đặt ra càng mang ý nghĩa đặc biệt. Điều đó đồng nghĩa mọi kết quả dừng bước trước trận đấu cuối cùng sẽ không đáp ứng kỳ vọng của liên đoàn.

Gần đây, truyền thông châu Âu còn đưa tin FPF nhiều khả năng bổ nhiệm HLV Jose Mourinho dẫn dắt đội tuyển sau khi HLV Roberto Martinez hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, hợp đồng của Martinez với FPF có thời hạn đến sau World Cup 2026. Nếu không có biến cố gì xảy ra, viễn cảnh Mourinho trở thành HLV trưởng của "Selecao châu Âu" chỉ có thể xảy ra vào cuối năm nay.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Đào Trần

ROnaldo Cristiano Ronaldo Mourinho FPF Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Mourinho sap dan dat Ronaldo? hinh anh

Mourinho sắp dẫn dắt Ronaldo?

18:02 10/2/2026 18:02 10/2/2026

0

Theo nguồn tin ESPN tại Bồ Đào Nha, Jose Mourinho nhiều khả năng rời Benfica sau World Cup 2026, mở đường để Ruben Amorim trở lại dẫn dắt đội bóng tại Estádio da Luz trong mùa hè này.

Kroos: 'Khong co Ronaldo, chang ai xem Saudi Pro League' hinh anh

Kroos: 'Không có Ronaldo, chẳng ai xem Saudi Pro League'

06:00 10/2/2026 06:00 10/2/2026

0

Cựu tiền vệ Real Madrid, Toni Kroos, lên tiếng bảo vệ người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo, cho rằng tầm ảnh hưởng của siêu sao người Bồ Đào Nha đối với bóng đá Saudi Arabia là không thể phủ nhận.

Benzema da nhan gi cho Ronaldo? hinh anh

Benzema đã nhắn gì cho Ronaldo?

16 giờ trước 05:58 11/2/2026

0

Một tin nhắn mang tính đùa vui từ Karim Benzema được cho là đã đẩy sự bức xúc của Cristiano Ronaldo lên đỉnh điểm, khiến siêu sao người Bồ Đào Nha phản ứng mạnh với Al-Nassr.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý