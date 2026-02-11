Bồ Đào Nha đặt mục tiêu vào chung kết World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác định việc không vào chung kết World Cup sắp tới sẽ bị xem là thất bại, trong bối cảnh đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo.

Theo thông tin độc quyền từ The Touchline, FPF coi việc góp mặt ở trận chung kết World Cup là mục tiêu chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha. Nội bộ liên đoàn thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào khả năng cạnh tranh chức vô địch và cho rằng không có lý do để nghi ngờ năng lực của đội hình hiện tại.

Đây là bước đi thể hiện tham vọng rõ ràng của bóng đá Bồ Đào Nha. Trong lịch sử World Cup, thành tích cao nhất của đội tuyển là hạng ba năm 1966. Ở giải đấu đó, huyền thoại Eusebio ghi 9 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới. Bồ Đào Nha cũng từng đứng hạng tư tại World Cup 2006 dưới thời HLV Luiz Felipe Scolari.

World Cup 2006 cũng là kỳ World Cup thành công nhất của Cristiano Ronaldo, khi đội tuyển vào bán kết. Ronaldo lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau gồm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022, nhưng chưa từng góp mặt ở một trận chung kết.

Trong bối cảnh World Cup sắp tới có thể là cơ hội cuối cùng của Ronaldo ở sân chơi này, mục tiêu vào chung kết mà FPF đặt ra càng mang ý nghĩa đặc biệt. Điều đó đồng nghĩa mọi kết quả dừng bước trước trận đấu cuối cùng sẽ không đáp ứng kỳ vọng của liên đoàn.

Gần đây, truyền thông châu Âu còn đưa tin FPF nhiều khả năng bổ nhiệm HLV Jose Mourinho dẫn dắt đội tuyển sau khi HLV Roberto Martinez hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, hợp đồng của Martinez với FPF có thời hạn đến sau World Cup 2026. Nếu không có biến cố gì xảy ra, viễn cảnh Mourinho trở thành HLV trưởng của "Selecao châu Âu" chỉ có thể xảy ra vào cuối năm nay.