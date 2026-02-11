Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Benzema đã nhắn gì cho Ronaldo?

Một tin nhắn mang tính đùa vui từ Karim Benzema được cho là đã đẩy sự bức xúc của Cristiano Ronaldo lên đỉnh điểm, khiến siêu sao người Bồ Đào Nha phản ứng mạnh với Al-Nassr.

Ronaldo đang vướng vào rắc rối ở Saudi Arabia.

Theo Telegraph, Cristiano Ronaldo ngồi ngoài hai trận gần nhất của Al-Nassr trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến tham vọng chuyển nhượng của CLB. Nguồn cơn được cho là bắt đầu từ một tin nhắn mang tính trêu đùa của Karim Benzema.

Ronaldo, người nhận mức đãi ngộ vào khoảng 480.000 bảng mỗi ngày, được cho là không hài lòng khi Al-Nassr tỏ ra thận trọng trên thị trường chuyển nhượng, trong lúc các đối thủ trực tiếp tăng cường lực lượng. Sự khó chịu ấy càng lớn khi Al-Hilal, đội bóng cùng thuộc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), chiêu mộ Benzema từ Al-Ittihad.

Theo Telegraph, Benzema nhắn cho Ronaldo với giọng điệu đùa vui rằng anh được tăng lương khi chuyển sang Al-Hilal, đồng thời bày tỏ sự tự tin sẽ tiếp tục vô địch Saudi Pro League. Thông điệp tưởng như vô hại ấy lại khiến Ronaldo thêm bức xúc, nhất là khi Benzema từng đăng quang mùa trước với Al-Ittihad, còn Al-Nassr của CR7 chỉ xếp thứ ba, kém đội vô địch tới 13 điểm.

Mùa này, Al-Hilal nhỉnh hơn Al-Nassr một điểm trong cuộc đua vô địch. Benzema còn ghi dấu ấn ngay trận ra mắt bằng cú đúp, càng làm nổi bật sự tương phản về tham vọng giữa các CLB.

Trong khi đó, Al-Nassr chỉ bổ sung một tiền vệ trẻ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, điều không đáp ứng kỳ vọng của Ronaldo, người vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào kể từ khi sang Saudi Arabia năm 2023.

Trước những đồn đoán, Saudi Pro League ra thông cáo khẳng định mọi CLB hoạt động độc lập, tự quyết định chiến lược chuyển nhượng trong khuôn khổ tài chính chung, đồng thời nhấn mạnh không cá nhân nào có quyền chi phối các quyết định vượt ra ngoài phạm vi CLB.

Dù vậy, Ronaldo trở lại tập luyện sau khi Al-Nassr được cho là nhượng bộ một số yêu cầu, bao gồm việc giải quyết các vấn đề nội bộ. Siêu sao người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ tái xuất khi giải đấu trở lại, khép lại giai đoạn căng thẳng hiếm hoi kể từ khi anh đặt chân tới Saudi Pro League.

