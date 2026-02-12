Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pha xử lý 'triệu view' của trung vệ MU

  • Thứ năm, 12/2/2026 13:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hôm 11/2, Lisandro Martinez có tình huống xử lý táo bạo ngay trong vùng cấm địa của MU ở trận hòa West Ham 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

MU anh 1

Martinez xử lý cực kỳ táo bạo trong vùng cấm địa MU.

Phút 65 trên sân vận động London, Martinez nhận bóng trong tư thế quay lưng từ đường chuyền của thủ môn Senne Lammens. Ngay phía sau, Jarrod Bowen chạy tới áp sát, đồng thời các cầu thủ West Ham cũng sẵn sàng ập vào nếu trung vệ người Argentina mắc sai lầm.

Thời điểm này, MU đang bị dẫn 0-1. Nếu Martinez để mất bóng, nguy cơ cao "Quỷ đỏ" sẽ thủng lưới thêm bàn nữa và ra về trắng tay. Tuy nhiên, Martinez bình tình ngoặt bóng loại bỏ hoàn toàn Bowen và triển khai pha tấn công lên phía trên. Một pha xử lý đòi hỏi bản lĩnh và sự chính xác tuyệt đối.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng X và nhận về vô số lời khen ngợi. Đó là pha bóng thể hiện trọn vẹn phong cách của Martinez với sự tự tin, quyết đoán và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Bất chấp bị cho là người mắc lỗi trong bàn thua của MU trước West Ham, Martinez có trận đấu ấn tượng. Anh đạt tỷ lệ thắng 100% trong các pha không chiến, 9 lần thu hồi bóng thành công và tung ra tới 100/108 đường chuyền chính xác cả trận.

Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Martinez cùng Harry Maguire tạo nên cặp trung vệ chắc chắn, góp phần giúp MU kéo dài chuỗi 5 trận bất bại.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Martinez chuyền chính xác 100 lần trước West Ham

Trung vệ Lisandro Martinez tiếp tục cho thấy khả năng chuyền bóng và tổ chức lối chơi cho MU trong trận hòa 1-1 trước West Ham tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.

31:1866 hôm qua

Ngòi nổ từ tuyến dưới của MU

Trung vệ Lisandro Martinez chứng minh giá trị trong chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham tại vòng 25 Premier League hôm 7/2.

06:17 8/2/2026

Khác biệt của Carrick

Trung vệ Lisandro Martinez khẳng định Michael Carrick khơi dậy phiên bản tốt nhất của MU bằng tiêu chuẩn rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ và sự thấu hiểu con người.

19:31 30/1/2026

Minh Nghi

