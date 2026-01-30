Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khác biệt của Carrick

  • Thứ sáu, 30/1/2026 19:31 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Trung vệ Lisandro Martinez khẳng định Michael Carrick khơi dậy phiên bản tốt nhất của MU bằng tiêu chuẩn rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ và sự thấu hiểu con người.

Carrick khởi đầu với bí quyết đơn giản tại MU. Ảnh: Reuters.

Trung vệ người Argentina nhấn mạnh rằng Carrick không chỉ hiểu chất lượng của cầu thủ, mà còn biết cách khai thác điểm mạnh của từng cá nhân.

"Bạn cần những người hiểu được chất lượng của bạn, và biết cách lấy ra phiên bản tốt nhất của bạn", Martinez chia sẻ, "Tôi nghĩ Michael đang làm điều đó. Ông ấy khai thác những gì tốt nhất từ mọi người, không chỉ cầu thủ mà cả đội ngũ phía sau".

Theo Martinez, điều tạo khác biệt nằm ở tiêu chuẩn và cấu trúc mà Carrick đặt ra. Đây là những yếu tố giúp đội bóng vận hành rõ ràng hơn, từ khâu tập luyện đến cách tiếp cận trận đấu. Sự kỷ luật trong tổ chức được xem là nền tảng để MU cải thiện tính ổn định, điều mà đội bóng còn thiếu trong thời gian dài.

Quan trọng hơn, Martinez nhấn mạnh khía cạnh cảm xúc trong mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ. "Với tôi, khi ai đó chạm tới trái tim tôi, tôi sẽ cống hiến tất cả. Và Michael đã chạm tới điều đó rồi", anh nói thêm.

Trên sân, Martinez cho rằng sự thay đổi này thể hiện rõ qua tinh thần thi đấu khi các cầu thủ sẵn sàng chạy nhiều hơn, tranh chấp quyết liệt hơn và đặt tập thể lên trên.

Dù tương lai dài hạn của băng ghế huấn luyện vẫn là dấu hỏi, những tín hiệu từ phòng thay đồ cho thấy Carrick tạo được ảnh hưởng tích cực. Khi niềm tin xuất hiện, MU có cơ sở để kỳ vọng vào một tập thể chơi bóng với cường độ cao hơn và tinh thần rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Đào Trần

Carrick Lisandro Martinez Michael Carrick Mạnchester United

