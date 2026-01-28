Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Maguire ngỡ ngàng với Carrick

  • Thứ tư, 28/1/2026 21:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Harry Maguire tiết lộ HLV tạm quyền Michael Carrick trực tiếp tạo dấu ấn trên sân tập bằng chất lượng chuyên môn ở đẳng cấp cao.

Maguire ấn tượng với cách làm việc của Carrick. Ảnh: Reuters.

Theo Maguire, Carrick chỉ đạo phần lớn các buổi tập, đặc biệt là những bài tập chuyền bóng và tổ chức lối chơi. Đáng chú ý, cựu tiền vệ người Anh không chỉ đứng quan sát hay chỉ đạo từ xa. Carrick tự mình làm mẫu, trực tiếp tham gia các bài chuyền và cho thấy cảm giác bóng gần như không hề mai một.

"Anh ấy vẫn chuyền xuyên tuyến như thể chưa từng giải nghệ", Maguire chia sẻ trên MUTV. "Trong buổi tập hôm trước, anh ấy trực tiếp làm mẫu. Tôi nhớ anh ấy chỉ thực hiện đúng 2 đường chuyền, trong khi những người khác chuyền cả 300 lần. Nhưng thật sự, 2 pha xử lý đó là hay nhất trong tất cả. Quan trọng hơn, anh ấy vẫn giữ được đẳng cấp và tham gia huấn luyện rất sát sao, trực tiếp và đầy nhiệt huyết".

Chi tiết này phản ánh cách Carrick tạo dựng uy tín với các học trò. Với một HLV từng là tiền vệ tổ chức hàng đầu Premier League, việc trực tiếp thị phạm giúp cầu thủ dễ hình dung yêu cầu chiến thuật, đồng thời tạo ra sự tin tưởng trong phòng thay đồ.

Trong bối cảnh MU đang trải qua giai đoạn chuyển giao, những yếu tố như sự gần gũi, chuyên môn thực tế và khả năng kết nối với cầu thủ được xem là rất quan trọng. Carrick, bằng phong cách làm việc lặng lẽ nhưng hiệu quả, đang để lại dấu ấn theo cách riêng.

Lời khen của Maguire vì thế cho thấy MU đang được dẫn dắt bởi một HLV hiểu rõ sân cỏ, hiểu cầu thủ và biết cách truyền cảm hứng từ chính những điều nhỏ nhất trên sân tập.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đào Trần

Maguire Harry Maguire Michael Carrick MU

