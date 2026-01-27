Bí quyết đơn giản của Carrick

Huyền thoại bóng đá Anh, Gary Lineker, có những nhận xét về sự chuyển biến tích cực gần đây của MU sau khi Michael Carrick tạm quyền dẫn dắt đội bóng.

Đội chủ sân Old Trafford sở hữu một nguồn năng lượng và tinh thần chiến đấu khác biệt dưới sự dẫn dắt của Carrick.

Trên podcast The Rest Is Football, Lineker nói: "Bóng đá thật kỳ lạ, phải không? Bởi đột nhiên bạn quay về một hệ thống có lẽ phù hợp hơn với một số cầu thủ, rồi mọi thứ đột ngột tốt lên nhanh chóng".

Lineker phân tích: "Bạn đưa Harry Maguire trở lại, để Kobbie Mainoo đá chính ở vị trí phù hợp, đẩy Bruno Fernandes lên cao hơn một chút, nơi cậu ta thoải mái hơn và có thể phát huy hết tài năng xuất sắc của mình. Bạn để Amad Diallo chơi ở vị trí tiền vệ cánh thay vì wing-back. Và đột nhiên, thật lạ lùng, mọi thứ bắt đầu diễn ra tốt đẹp".

Nhận xét của Lineker phản ánh sự khác biệt rõ rệt trong lối chơi của MU gần đây. Dưới thời Amorim, đội bóng thường sử dụng sơ đồ 3 trung vệ với wing-back, dẫn đến nhiều vấn đề về sự cân bằng và hiệu quả, khiến một số cầu thủ không phát huy hết khả năng.

Sau khi hạ Man City, MU tiếp tục gây bất ngờ khi quật ngã Arsenal 3-2 tại Emirates ở vòng 23 Premier League.

Thậm chí hệ thống của Amorim gần như không có chỗ cho Maguire hay Mainoo, khi hai cầu thủ này thường xuyên ngồi dự bị. Việc Carrick để MU trở lại sơ đồ 4 hậu vệ là bước ngoặt giúp "Quỷ đỏ" lấy lại phong độ với kết quả tốt hơn ở hai trận gần đây.

Maguire mang lại sự chắc chắn ở hàng thủ nhờ kinh nghiệm, Mainoo trở lại vị trí tiền vệ trung tâm để kiểm soát nhịp độ, Bruno được tự do hơn ở vai trò số 10, và Amad tỏa sáng ở cánh phải hoặc trái như một tiền vệ cánh thực thụ.

Lineker cũng nói đùa rằng ban lãnh đạo MU nên ngay lập tức đề nghị Carrick ký hợp đồng chính thức làm HLV trưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng thử thách thực sự tiếp theo sẽ là đối đầu với các đội chơi phòng ngự thấp, không dâng cao để MU có cơ hội phản công.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...