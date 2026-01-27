MU đưa ra quyết định hiếm thấy trong 30 năm

MU sẽ lựa chọn Scandinavia làm điểm đến cho tour du đấu tiền mùa giải, thay vì tiếp tục hành trình quen thuộc tại Mỹ.

MU có thể ở lại châu Âu đá giao hữu hè 2026.

Sự điều chỉnh này được xem là hệ quả trực tiếp từ việc kỳ World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, buộc "Quỷ đỏ" phải xây dựng kế hoạch theo hướng khác thường.

Theo các nguồn tin từ Anh, MU dự kiến thi đấu giao hữu tại Helsinki (Phần Lan) và Gothenburg (Thụy Điển). Những trận đấu này cũng có thể chứng kiến tân HLV trưởng ra mắt đội bóng. Các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành, song kế hoạch cơ bản đã được phác thảo và sắp hoàn tất.

Lần gần nhất MU thi đấu tại Helsinki từ năm 1965 gặp HJK Helsinki ở cúp C1. Gothenburg cũng là một địa danh nhiều duyên nợ, khi MU từng bị loại khỏi Champions League tại đây năm 1994, trước khi trở lại đá giao hữu với Barcelona năm 2012 và Galatasaray năm 2016.

Việc World Cup 2026 khép lại muộn, với trận chung kết diễn ra vào ngày 19/7, ảnh hưởng đáng kể tới kế hoạch chuẩn bị mùa giải của MU. Sau 3 mùa hè liên tiếp du đấu tại Mỹ, ban lãnh đạo đội bóng cho rằng không hợp lý khi tiếp tục sang Mỹ, cả về lịch trình lẫn yếu tố thương mại.

MU hướng tới Scandinavia, khu vực có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất của CLB ngoài Vương quốc Anh và Ireland. Lần gần nhất MU tổ chức một tour du đấu Scandinavia đúng nghĩa là từ năm 1998, cũng là năm diễn ra World Cup, mở đầu cho mùa giải lịch sử với cú ăn 3 dưới thời Sir Alex Ferguson.

Khi đó, MU lần lượt chạm trán Valerenga, Brondby và Brann sau khi World Cup tại Pháp khép lại. Gần 3 thập kỷ sau, Scandinavia một lần nữa trở thành lựa chọn chiến lược của MU trong bối cảnh đặc biệt của bóng đá thế giới.