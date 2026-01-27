Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU đưa ra quyết định hiếm thấy trong 30 năm

  • Thứ ba, 27/1/2026 06:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU sẽ lựa chọn Scandinavia làm điểm đến cho tour du đấu tiền mùa giải, thay vì tiếp tục hành trình quen thuộc tại Mỹ.

MU có thể ở lại châu Âu đá giao hữu hè 2026.

Sự điều chỉnh này được xem là hệ quả trực tiếp từ việc kỳ World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, buộc "Quỷ đỏ" phải xây dựng kế hoạch theo hướng khác thường.

Theo các nguồn tin từ Anh, MU dự kiến thi đấu giao hữu tại Helsinki (Phần Lan) và Gothenburg (Thụy Điển). Những trận đấu này cũng có thể chứng kiến tân HLV trưởng ra mắt đội bóng. Các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành, song kế hoạch cơ bản đã được phác thảo và sắp hoàn tất.

Lần gần nhất MU thi đấu tại Helsinki từ năm 1965 gặp HJK Helsinki ở cúp C1. Gothenburg cũng là một địa danh nhiều duyên nợ, khi MU từng bị loại khỏi Champions League tại đây năm 1994, trước khi trở lại đá giao hữu với Barcelona năm 2012 và Galatasaray năm 2016.

Việc World Cup 2026 khép lại muộn, với trận chung kết diễn ra vào ngày 19/7, ảnh hưởng đáng kể tới kế hoạch chuẩn bị mùa giải của MU. Sau 3 mùa hè liên tiếp du đấu tại Mỹ, ban lãnh đạo đội bóng cho rằng không hợp lý khi tiếp tục sang Mỹ, cả về lịch trình lẫn yếu tố thương mại.

MU hướng tới Scandinavia, khu vực có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất của CLB ngoài Vương quốc Anh và Ireland. Lần gần nhất MU tổ chức một tour du đấu Scandinavia đúng nghĩa là từ năm 1998, cũng là năm diễn ra World Cup, mở đầu cho mùa giải lịch sử với cú ăn 3 dưới thời Sir Alex Ferguson.

Khi đó, MU lần lượt chạm trán Valerenga, Brondby và Brann sau khi World Cup tại Pháp khép lại. Gần 3 thập kỷ sau, Scandinavia một lần nữa trở thành lựa chọn chiến lược của MU trong bối cảnh đặc biệt của bóng đá thế giới.

World Cup 2026 trước rủi ro thiệt hại hàng tỷ USD

World Cup 2026 nguy cơ chịu tổn thất kinh tế nghiêm trọng, trong bối cảnh xuất hiện kịch bản các đội tuyển lớn tẩy chay hoặc giải đấu buộc phải thay đổi kế hoạch tổ chức.

1 giờ trước

FIFA lại gây tranh cãi dữ dội

Chính sách bán vé World Cup mới của FIFA đang hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, khi giá vé dành cho CĐV khuyết tật bị đẩy lên mức cao chưa từng có.

05:58 25/1/2026

Quan chức bóng đá Đức kêu gọi bàn chuyện tẩy chay World Cup 2026

Phía Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) công khai bày tỏ quan điểm về khả năng không dự World Cup 2026, trong bối cảnh giải đấu được tổ chức tại Bắc Mỹ đang vấp phải những tranh cãi.

05:53 25/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

    Mainoo bung no duoi thoi Carrick hinh anh

    Mainoo bùng nổ dưới thời Carrick

    56 phút trước 06:35 27/1/2026

    0

    Từ chỗ chưa đá chính trận Premier League nào mùa này, Kobbie Mainoo trở thành trung tâm trong những chiến thắng lớn của MU.

