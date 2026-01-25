FIFA lại gây tranh cãi dữ dội

Chính sách bán vé World Cup mới của FIFA đang hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, khi giá vé dành cho CĐV khuyết tật bị đẩy lên mức cao chưa từng có.

FIFA liên tục vướng chỉ trích trước thềm World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Những thông tin vừa được công bố cho thấy FIFA đã thay đổi đáng kể cách phân bổ và định giá vé dành cho người khuyết tật tại World Cup. Theo chính sách mới, không còn vé dành cho nhóm CĐV này ở hạng thấp nhất có giá 45 bảng. Đáng chú ý hơn, vé cho người đi cùng, vốn được miễn phí ở các kỳ World Cup trước, nay cũng phải mua với mức giá đầy đủ.

Tại AT&T Stadium, nơi diễn ra trận đấu vòng bảng ngày 17/6 giữa Anh và Croatia, CĐV sử dụng xe lăn phải trả tối thiểu 198 bảng cho một vé vào sân. Người đi cùng cũng phải mua vé với mức giá tương tự. Điều này khiến tổng chi phí thấp nhất cho hai người lên tới 396 bảng chỉ để theo dõi một trận đấu vòng bảng.

So với World Cup 2022 tại Qatar, mức chênh lệch là rất lớn. Khi đó, vé dành cho CĐV khuyết tật chỉ có giá 8 bảng, còn người đi cùng được vào sân miễn phí. Như vậy, chi phí hiện tại cao gấp gần 50 lần. Con số này ngay lập tức làm dấy lên phản ứng gay gắt từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi người khuyết tật cũng như cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Nhiều ý kiến cho rằng việc không còn vé giá rẻ dành cho CĐV khuyết tật sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận World Cup của nhóm khán giả này. Các tổ chức xã hội nhấn mạnh rằng chi phí cao không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn đi ngược lại tinh thần hòa nhập và bình đẳng mà FIFA thường xuyên đề cao trong các chiến dịch truyền thông.

Trước làn sóng chỉ trích, FIFA hiện chưa đưa ra giải thích chi tiết về sự thay đổi chính sách, ngoài việc khẳng định đang áp dụng mô hình định giá linh hoạt dựa trên nhu cầu và địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, với những số liệu cụ thể đã được công bố, tranh cãi xung quanh giá vé dành cho CĐV khuyết tật nhiều khả năng sẽ còn kéo dài, tạo thêm sức ép buộc FIFA phải xem xét lại cách tiếp cận của mình trước thềm World Cup.