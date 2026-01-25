Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA lại gây tranh cãi dữ dội

  • Chủ nhật, 25/1/2026 05:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chính sách bán vé World Cup mới của FIFA đang hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, khi giá vé dành cho CĐV khuyết tật bị đẩy lên mức cao chưa từng có.

FIFA liên tục vướng chỉ trích trước thềm World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Những thông tin vừa được công bố cho thấy FIFA đã thay đổi đáng kể cách phân bổ và định giá vé dành cho người khuyết tật tại World Cup. Theo chính sách mới, không còn vé dành cho nhóm CĐV này ở hạng thấp nhất có giá 45 bảng. Đáng chú ý hơn, vé cho người đi cùng, vốn được miễn phí ở các kỳ World Cup trước, nay cũng phải mua với mức giá đầy đủ.

Tại AT&T Stadium, nơi diễn ra trận đấu vòng bảng ngày 17/6 giữa Anh và Croatia, CĐV sử dụng xe lăn phải trả tối thiểu 198 bảng cho một vé vào sân. Người đi cùng cũng phải mua vé với mức giá tương tự. Điều này khiến tổng chi phí thấp nhất cho hai người lên tới 396 bảng chỉ để theo dõi một trận đấu vòng bảng.

So với World Cup 2022 tại Qatar, mức chênh lệch là rất lớn. Khi đó, vé dành cho CĐV khuyết tật chỉ có giá 8 bảng, còn người đi cùng được vào sân miễn phí. Như vậy, chi phí hiện tại cao gấp gần 50 lần. Con số này ngay lập tức làm dấy lên phản ứng gay gắt từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi người khuyết tật cũng như cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Nhiều ý kiến cho rằng việc không còn vé giá rẻ dành cho CĐV khuyết tật sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận World Cup của nhóm khán giả này. Các tổ chức xã hội nhấn mạnh rằng chi phí cao không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn đi ngược lại tinh thần hòa nhập và bình đẳng mà FIFA thường xuyên đề cao trong các chiến dịch truyền thông.

Trước làn sóng chỉ trích, FIFA hiện chưa đưa ra giải thích chi tiết về sự thay đổi chính sách, ngoài việc khẳng định đang áp dụng mô hình định giá linh hoạt dựa trên nhu cầu và địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, với những số liệu cụ thể đã được công bố, tranh cãi xung quanh giá vé dành cho CĐV khuyết tật nhiều khả năng sẽ còn kéo dài, tạo thêm sức ép buộc FIFA phải xem xét lại cách tiếp cận của mình trước thềm World Cup.

Đào Trần

FIFA FIFA FIFA World Cup Mỹ

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Chu tich FIFA gay tranh cai hinh anh

Chủ tịch FIFA gây tranh cãi

06:39 23/1/2026 06:39 23/1/2026

0

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gây chú ý sau phát biểu gây tranh cãi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh.

Viet Nam tut hang FIFA hinh anh

Việt Nam tụt hạng FIFA

09:01 20/1/2026 09:01 20/1/2026

0

Sáng 20/1, vị trí của tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhỏ sau khi FIFA công bố bảng xếp hạng các đội tuyển nam quốc gia.

HLV Senegal co the bi cam o World Cup 2026 hinh anh

HLV Senegal có thể bị cấm ở World Cup 2026

07:40 20/1/2026 07:40 20/1/2026

0

HLV Pape Thiaw của tuyển Senegal nguy cơ bị cấm dự World Cup 2026, sau những hành động bị FIFA đánh giá là không thể chấp nhận trong trận chung kết cúp châu Phi 2025 hôm 19/1.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý