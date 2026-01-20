Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Senegal có thể bị cấm ở World Cup 2026

  • Thứ ba, 20/1/2026 07:40 (GMT+7)
HLV Pape Thiaw của tuyển Senegal nguy cơ bị cấm dự World Cup 2026, sau những hành động bị FIFA đánh giá là không thể chấp nhận trong trận chung kết cúp châu Phi 2025 hôm 19/1.

HLV Pape Thiaw nguy cơ không thể tham dự World Cup 2026.

Dù Senegal giành chức vô địch châu Phi sau chiến thắng 1-0 nghẹt thở trước chủ nhà Morocco, mọi thứ nhanh chóng bị lu mờ bởi hình ảnh hỗn loạn cuối trận. Tâm điểm của vụ việc chính là quyết định gây tranh cãi của HLV Pape Thiaw khi ra lệnh cho các cầu thủ Senegal rời sân để phản đối trọng tài, ngay trước thời điểm Morocco thực hiện quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức.

Hành động này khiến FIFA đặc biệt chú ý. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng chỉ trích gay gắt, gọi đây là những cảnh tượng đáng lên án và nhấn mạnh rằng hành vi của một số cầu thủ cùng thành viên ban huấn luyện Senegal là hoàn toàn không thể chấp nhận. Theo FIFA, những sự việc như vậy không bao giờ được phép tái diễn.

Dù công tác kỷ luật thuộc thẩm quyền của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), tuyên bố cứng rắn từ FIFA khiến tương lai của HLV Pape Thiaw trở nên cực kỳ bất ổn. Theo giới quan sát, nhà cầm quân này gần như chắc chắn sẽ nhận án cấm chỉ đạo và phạt tiền, thậm chí khả năng cao bị treo quyền chỉ đạo trên phạm vi toàn cầu.

Senegal không còn trận đấu chính thức nào trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đồng nghĩa nếu án phạt được ban hành, nhiều khả năng được áp dụng thẳng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Kịch bản xấu nhất là HLV Pape Thiaw không được ngồi ghế chỉ đạo tại World Cup 2026, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của Senegal tại giải đấu.

CAF xác nhận đang rà soát toàn bộ băng hình và sẽ chuyển vụ việc tới các cơ quan kỷ luật có thẩm quyền. Với HLV Pape Thiaw, vị trí tại World Cup giờ đây không còn là chắc chắn, bất chấp danh hiệu vô địch châu Phi vừa giành được.

