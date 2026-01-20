Morocco khiếu nại Senegal lên FIFA và CAF

Liên đoàn Bóng đá Morocco tuyên bố khởi kiện Senegal lên FIFA và CAF, cho rằng những hành vi phản ứng sau quả phạt đền làm gián đoạn nghiêm trọng diễn biến bình thường của trận chung kết Cúp châu Phi.

Brahim Diaz của Morocco đá hỏng phạt đền trong trận gặp Senegal.

Trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi giữa Senegal và Morocco không chỉ khép lại bằng một kịch bản kịch tính hiếm thấy, mà còn mở ra một cuộc đối đầu pháp lý căng thẳng. Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) xác nhận sẽ nộp đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), nhắm vào hành vi của phía Senegal sau tình huống phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận.

Theo thông cáo chính thức của FRMF, các sự kiện xảy ra sau khi trọng tài cho Morocco hưởng phạt đền “ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự và diễn biến bình thường của trận đấu”. Morocco nhấn mạnh rằng quyết định thổi phạt đền được “giới chuyên môn thống nhất đánh giá là chính xác”, nhưng phản ứng dữ dội của đối thủ làm thay đổi không khí thi đấu và tác động trực tiếp tới tâm lý cầu thủ trên sân.

Chung kết cúp bóng đá châu Phi 2025 chứng kiến chuỗi tình huống liên tiếp đẩy trận đấu vượt khỏi khuôn khổ thông thường. Bàn thắng của Senegal ở phút bù giờ bị từ chối, sau đó là quả phạt đền dành cho Morocco.

Phản ứng gay gắt của các cầu thủ Senegal, bao gồm hành động rời sân để phản đối, khiến trận đấu bị gián đoạn kéo dài. Trong bối cảnh hỗn loạn ấy, Morocco không tận dụng được lợi thế khi Brahim Diaz sút hỏng phạt đền.

Tuy nhiên, kịch tính vẫn chưa dừng lại khi Senegal ghi bàn quyết định sau đó, giành chức vô địch ngay trên sân của đội chủ nhà.

Senegal vô địch CAN 2025.

Morocco cho rằng chính những hành động phản đối và rời sân của Senegal làm phá vỡ nhịp độ thi đấu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tập trung và màn trình diễn của các cầu thủ Morocco. FRMF khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng nhằm bảo vệ hình ảnh và quyền lợi của đội tuyển quốc gia.

Trong thông cáo, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ nước này vì sự ủng hộ đông đảo và tinh thần cổ vũ mẫu mực trong suốt giải đấu. FRMF nhấn mạnh rằng thành công trong công tác tổ chức và bầu không khí trên khán đài là điểm sáng của giải, bất chấp cái kết đầy tranh cãi trên sân cỏ.

Động thái khiếu nại cho thấy căng thẳng quanh trận chung kết AFCON vẫn chưa hạ nhiệt. Trong khi CAF và FIFA chuẩn bị xem xét hồ sơ từ cả hai phía, dư âm của trận đấu lịch sử này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài, không chỉ trên mặt báo mà cả trong các phòng họp kỷ luật của bóng đá châu Phi và thế giới.