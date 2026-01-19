Senegal đối mặt án phạt nặng

Những hành vi phản ứng dữ dội trên sân và bạo lực trên khán đài có thể khiến Senegal phải trả giá đắt, với án treo giò hàng loạt và các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc từ CAF.

Senegal vừa vô địch CAN 2025.

Niềm vui vô địch châu Phi của Senegal đang đứng trước nguy cơ bị che phủ bởi những án phạt nặng nề. Sau các sự cố nghiêm trọng trong trận chung kết với Morocco rạng sáng 19/1, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) được cho là sẽ mở cuộc điều tra toàn diện, nhắm vào cả ban huấn luyện, cầu thủ lẫn người hâm mộ Senegal.

Hình ảnh nhiều cầu thủ Senegal, dưới sự dẫn dắt của HLV Pape Thiaw, phản đối quyết liệt quyết định của trọng tài và có thời điểm đe dọa rời sân đã gây chấn động. Trên khán đài, tình hình thậm chí còn vượt tầm kiểm soát khi xảy ra xô xát, dẫn đến các ca chấn thương và bắt giữ.

Theo các quy định hiện hành của AFCON, Senegal có thể bị phạt tiền từ 50.000 đến 100.000 euro vì hành vi thiếu kỷ luật của thành viên đội tuyển và cổ động viên. Nghiêm trọng hơn, những cá nhân trực tiếp tham gia phản ứng trên sân có nguy cơ phải nhận án treo giò từ 4 đến 6 trận.

Với lịch thi đấu quốc tế sắp tới, án phạt này có thể được thi hành ngay tại World Cup, đồng nghĩa nhiều trụ cột của Senegal sẽ không thể góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Đây là kịch bản khiến ban lãnh đạo bóng đá Senegal đặc biệt lo ngại, dù tư cách tham dự World Cup của đội tuyển quốc gia không bị tước bỏ.

Song, Senegal có thể phải trả giá vì để lại scandal xấu hổ trên sân.

CAF cũng đang cân nhắc các biện pháp bổ sung, bao gồm việc buộc Senegal thi đấu các trận sân nhà trong tình trạng không khán giả và cấm cổ động viên nước này theo đội tới các giải đấu sắp tới. Những hình phạt này không chỉ ảnh hưởng đến chuyên môn mà còn giáng đòn mạnh vào hình ảnh của nhà vô địch châu Phi.

Ở chiều ngược lại, phía Morocco hiện chưa phải đối mặt với án kỷ luật cụ thể nào. Tuy nhiên, một số tình huống bên lề cũng đang được điều tra, trong đó có cáo buộc các cậu bé nhặt bóng cố tình gây khó dễ cho thủ môn đối phương trong hiệp phụ. CAF cho biết mọi hành vi vi phạm tinh thần thể thao đều sẽ được xem xét công bằng.

Sự việc đã buộc Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino phải lên tiếng chỉ vài giờ sau trận đấu. Ông chúc mừng Senegal và Morocco vì một giải đấu xuất sắc, nhưng đồng thời bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước những hình ảnh “không thể chấp nhận được” trên sân cỏ lẫn khán đài.

Theo Infantino, việc đe dọa rời sân và các hành vi bạo lực đi ngược lại bản chất của bóng đá, đồng thời làm tổn hại nghiêm trọng tới giá trị của môn thể thao này.

Thông điệp từ FIFA rất rõ ràng: các đội bóng phải tôn trọng quyết định của trọng tài và hành xử có trách nhiệm, không chỉ vì kết quả trước mắt mà còn để bảo vệ hình ảnh của bóng đá châu Phi. Với Senegal, chiếc cúp vô địch vẫn ở đó, nhưng cái giá phải trả sau đêm chung kết có thể kéo dài và để lại hệ lụy lớn, đặc biệt là khi World Cup đang ở rất gần.