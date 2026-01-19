Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự thật phía sau quả Panenka hỏng của Diaz

  • Thứ hai, 19/1/2026 11:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Edouard Mendy phủ nhận mọi nghi ngờ xoay quanh quả phạt đền hỏng ăn của Brahim Diaz và nhấn mạnh bản lĩnh, sự bình tĩnh giúp Senegal lên ngôi vô địch.

Mendy trở thành người hùng khi cản phá thành công cú đá penalty của Diaz.

Trả lời phỏng vấn beIN Sports, cựu thủ môn Chelsea bác bỏ suy đoán cho rằng Diaz cố tình đá hỏng quả phạt đền. "Dĩ nhiên là không. Hãy nghiêm túc đi. Có ai thật sự nghĩ rằng, khi chỉ còn một phút và cả đất nước chờ đợi danh hiệu này suốt 50 năm, chúng tôi lại có thể thỏa thuận điều gì đó sao? Cậu ấy muốn ghi bàn, còn tôi chỉ đơn giản làm tốt công việc của mình", Mendy khẳng định.

Quả phạt đền tranh cãi xuất phát từ một tình huống bị đánh giá là rất nhạy cảm khiến các cầu thủ Senegal phản ứng dữ dội và thậm chí rời khỏi sân. Tuy nhiên, theo Mendy, mọi chuyện được giải quyết trong nội bộ.

"Những gì nói trong phòng thay đồ sẽ ở lại đó. Điều quan trọng là chúng tôi đi cùng nhau đến vinh quang, với sự tự trọng và niềm kiêu hãnh. Đó là lý do chúng tôi được đền đáp", anh chia sẻ.

Nói về cú Panenka hỏng ăn của Diaz, Mendy tiết lộ chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả. "Cậu ấy đã thử. Tôi cố đứng vững càng lâu càng tốt, và may mắn đứng về phía chúng tôi. Pha bóng đó giúp Senegal tiếp tục cuộc chơi. Trước mỗi quả phạt đền, tôi đều trao đổi với Sadio Mane. Chúng tôi cùng chung một mục tiêu là mang chiếc cúp về nhà", thủ môn 33 tuổi nói thêm.

Mendy anh 1

Diaz sút hỏng quả penalty khiến Morocco lỡ cơ hội vô địch.

Bàn về những phút cuối đầy căng thẳng, Mendy giữ thái độ chừng mực. "Chúng tôi không muốn nói trong lúc cảm xúc còn thăng hoa. Điều quan trọng là bóng đá đã chiến thắng. Chúng tôi biết mình thi đấu trong môi trường không thuận lợi, trước một đội tuyển chờ danh hiệu suốt nửa thế kỷ. Nhưng Senegal biết cách đáp trả. Hôm nay, chiếc cúp thuộc về chúng tôi".

Ở chiều ngược lại, Morocco khép lại giải đấu trong nỗi tiếc nuối. Brahim Diaz rơi nước mắt khi nhận giải Vua phá lưới từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Một khoảnh khắc lẽ ra là đỉnh cao sự nghiệp, nhưng giờ khó tránh khỏi bị ám ảnh bởi cú Panenka định mệnh trong trận chung kết lịch sử.

Rạng sáng 19/1, Senegal trở thành nhà vô địch CAN 2025 sau chiến thắng 1-0 trước Morocco nhờ pha lập công duy nhất trong hiệp phụ của Pape Gueye.

Minh Nghi

