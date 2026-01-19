Senegal nhận tiền thưởng kỷ lục

Senegal nhận được khoản tiền thưởng kỷ lục 10 triệu USD cho chức vô địch cúp châu Phi 2025, mức cao nhất trong lịch sử giải đấu.

Senegal vô địch châu Phi xứng đáng.

Hôm 19/1, đội tuyển Senegal chính thức trở thành nhà vô địch Giải vô địch bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 sau chiến thắng 1-0 trước Morocco trong trận chung kết đầy kịch tính. Theo Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), Senegal nhận được khoản tiền thưởng kỷ lục 10 triệu USD cho vị trí vô địch, mức cao nhất trong lịch sử giải đấu, tăng 43% so với 7 triệu USD mà Bờ Biển Ngà nhận được năm 2023.

Khoản thưởng 10 triệu USD này là phần thưởng trực tiếp dành cho nhà vô địch, phản ánh sự phát triển tài chính của bóng đá châu Phi.

Theo cơ cấu tiền thưởng AFCON 2025, đội xếp chót vòng bảng sẽ nhận 500.000 USD , đội xếp thứ 3 vòng bảng thu về 700.000 USD . Lọt vào tứ kết, mỗi đội sẽ nhận 800.000 USD .

Ai Cập, đội hạng 4 chung cuộc nhận 1,3 triệu USD . Nigeria, đội xếp hạng 3 nhận 2,5 triệu USD và Morocco, đội về nhì được thưởng 4 triệu USD .

Theo beIN Sports, ngoài 10 triệu USD từ BTC giải, nhà vô địch Senegal có thể tích lũy tổng cộng lên đến khoảng 21,6 triệu USD tiền thưởng khi cộng dồn các khoản thưởng từ nhà tài trợ.

Khoản tiền này không chỉ mang lại lợi ích tài chính lớn cho Liên đoàn Bóng đá Senegal mà còn hỗ trợ phát triển đội tuyển, cơ sở hạ tầng và các chương trình bóng đá trẻ. Chiến thắng của Senegal không chỉ là vinh quang trên sân cỏ mà còn là phần thưởng xứng đáng về mặt kinh tế trong kỳ AFCON kỷ lục về tiền thưởng.