VAR bị tố thao túng trận đấu, giúp chủ nhà Morocco

Nhà báo nổi tiếng của ESPN, Tim Vickery, cho rằng VAR chỉ giúp những kẻ xấu dễ dàng thao túng kết quả các trận đấu hơn trước.

Trọng tài Jean-Jacques Ndala bị tố thiên vị chủ nhà.

Trên trang cá nhân, ông Vickery nêu ra quan điểm gây tranh cãi, sau khi chứng kiến trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 giữa Senegal và chủ nhà Morocco diễn ra đầy kịch tính, kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Senegal sau hiệp phụ.

Trận đấu tại sân Prince Moulay Abdellah ở Rabat bị che mờ bởi hai quyết định gây phẫn nộ từ phía trọng tài, dẫn đến cảnh huống chưa từng có khi toàn đội Senegal tạm thời rời sân phản đối.

Phút bù giờ 90+3 của hiệp hai, thời điểm tỷ số vẫn là 0-0, Senegal tưởng chừng dẫn trước khi Idrissa Gueye đánh đầu ghi bàn từ cự ly gần. Tuy nhiên, trọng tài Jean-Jacques Ndala thổi còi trước đó vì cho rằng Abdoulaye Seck phạm lỗi với Achraf Hakimi trong tình huống phát triển bóng trước đó.

Quyết định này gây tranh cãi lớn, bởi băng quay chậm cho thấy Seck gần như chỉ tranh chấp bình thường với Hakimi. Thậm chí, trọng tài Ndala còn không chờ VAR kiểm tra mà kết thúc pha bóng sớm, khiến bàn thắng không thể được xem xét lại.

Có ý kiến cho rằng ông Ndala cố tình cắt còi sớm trước khi bóng vào lưới, để VAR không thể can thiệp.

Senegal bị hủy bàn thắng gây tranh cãi.

Chỉ vài phút sau, trong một quả phạt góc của Morocco, trọng tài tham khảo VAR và chỉ tay vào chấm phạt đền cho chủ nhà. Trọng tài Ndala xác định hậu vệ Senegal phạm lỗi vì ôm cổ Brahim Diaz trong vòng cấm.

Quyết định này bị cho là quá nhạy cảm và thiên vị, bởi băng quay chậm cho thấy tác động của hậu vệ Senegal không đủ lớn để Diaz ngã xuống. Điều đáng nói, ở nhiều trận đấu trước đó tại giải, các pha va chạm tương tự đều không dẫn đến phạt đền.

Điều này dẫn đến việc HLV Pape Thiaw giận dữ ra lệnh cho toàn đội Senegal rời sân vào phòng thay đồ để phản đối.

Sau khoảng 20 phút gián đoạn, Senegal trở lại sân nhờ sự can thiệp. Brahim Diaz thực hiện quả phạt đền kiểu Panenka nhưng bị thủ môn Edouard Mendy cản phá dễ dàng. Hiệp phụ tiếp tục, và Senegal giành chiến thắng nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Pape Gueye ở phút thứ 4 hiệp phụ thứ nhất.

Dù Senegal vô địch, hai tình huống trên khiến họ phẫn nộ dữ dội, đặt dấu hỏi về tính minh bạch của công tác trọng tài và VAR ở giải đấu, thậm chí trong bóng đá hiện đại ngày nay.