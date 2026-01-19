Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao Real Madrid bị dọa giết vì hóa tội đồ ở chung kết

  • Thứ hai, 19/1/2026 06:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Brahim Diaz của Real Madrid và đội tuyển Morocco trải qua khoảnh khắc đau đớn sự nghiệp trong trận chung kết AFCON 2025 (Cúp bóng đá châu Phi 2025) rạng sáng 19/1.

Diaz bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà đến ngôi vương.

Senegal trở thành nhà vô địch AFCON 2025 sau chiến thắng 1-0 trước Morocco. Trận đấu hỗn loạn với loạt tranh cãi lớn, khi Senegal rời sân phản đối quả phạt đền được trao cho Morocco ở phút 98 (thời gian bù giờ hiệp chính) sau pha phạm lỗi của hậu vệ El Hadji Malick Diouf với Brahim Diaz.

Sau khoảng 16 phút gián đoạn, với sự can thiệp của Sadio Mane, Senegal trở lại sân. Brahim Diaz tự tin bước lên thực hiện quả phạt đền ở phút 114. Đây là cơ hội để Morocco vô địch ngay trong thời gian chính thức.

Tuy nhiên, Diaz thực hiện một cú Panenka (bấm bóng nhẹ vào giữa khung thành) "điên rồ" và thất bại thảm hại, khi thủ môn Edouard Mendy dễ dàng bắt gọn.

Nhiều bình luận viên và người hâm mộ châu Phi bày tỏ kinh ngạc. Một CĐV Morocco thốt lên: "Brahim Diaz đang làm gì vậy? Quá thông minh đến mức ngu ngốc. Điều đó thật lố bịch".

Brahim Diaz anh 1

Diaz sút quả phạt đền hời hợt.

Cú sút này được xem là một trong những quả phạt đền kỳ lạ và tệ nhất lịch sử chung kết giải đấu lớn. Morocco mất cơ hội vô địch, để rồi sau đó phải trả giá khi Senegal ghi bàn thắng duy nhất nhờ pha sút xa tuyệt đẹp của Pape Gueye ở hiệp phụ, giành chiến thắng 1-0 và lên ngôi vô địch lần thứ hai trong 4 năm.

Diaz bị thay ra ngay sau đó, ngồi trên ghế dự bị với vẻ mặt gần như muốn khóc. Trên mạng xã hội, đặc biệt là X (Twitter), một số người hâm mộ Morocco phẫn nộ cực độ. Nhiều bình luận đe dọa tính mạng xuất hiện, như "Brahim Diaz chạy trốn đi, đừng về Morocco nữa. Máu trên tay cậu rồi!" hay "Mày sẽ không an toàn vì cách mày sút".

Diaz là nhân tố quan trọng đưa Morocco vào chung kết, nhưng khoảnh khắc này khiến anh trở thành tội đồ, tâm điểm chỉ trích khiến đội nhà mất chức vô địch.

Quả Panenka thảm họa của Brahim Diaz Tiền vệ Brahim Diaz của Morocco sút hỏng 11 m, khiến đội nhà chịu thất bại 0-1 trước Senegal ở chung kết AFCON 2026 rạng sáng 19/1.

Khoảnh khắc người hùng của Mane trong trận chung kết điên rồ

Mane chứng tỏ sự chuyên nghiệp bất chấp việc huấn luyện viên trưởng yêu cầu bỏ trận chung kết giải vô địch châu Phi.

3 giờ trước

Brahim Diaz tự làm hại mình vì sự ranh mãnh

Trong trận chung kết không cho phép sai lầm, Brahim Diaz chọn phô diễn thay vì chắc chắn, và Morocco phải trả giá.

3 giờ trước

Tường Linh

Brahim Diaz Morocco

