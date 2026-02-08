Amorim sai ở Mainoo

Sự thăng hoa của Kobbie Mainoo dưới thời Michael Carrick không chỉ là câu chuyện hồi sinh cá nhân, mà còn là lời phán xét muộn màng dành cho Ruben Amorim.

Carrick hồi sinh phong độ cho Mainoo.

Chiến thắng 2-0 trước Tottenham ở vòng 25 Premier League tối 7/2 tiếp tục kéo dài chuỗi ngày tích cực của Manchester United kể từ khi Michael Carrick tạm quyền. Nhưng giữa những bàn thắng, những con số và bầu không khí lạc quan trở lại Old Trafford, có một chi tiết mang tính biểu tượng hơn cả: Kobbie Mainoo đang chơi thứ bóng đá chín chắn, tự tin và có sức ảnh hưởng rõ rệt ở tuyến giữa.

Mainoo không phải phát hiện mới. Anh từng được gọi lên tuyển Anh khi mới 18 tuổi, từng được xem là tương lai hàng tiền vệ của MU.

Nhưng dưới thời Ruben Amorim, tiền vệ sinh năm 2005 gần như biến mất. Cả mùa giải, anh chỉ đá chính đúng một trận, trước Grimsby Town ở Carabao Cup, trận thua đáng quên. Với một cầu thủ trẻ, đó không chỉ là sự lãng phí chuyên môn, mà còn là đòn giáng mạnh vào niềm tin.

Thực tế, Mainoo từng tính tới chuyện rời Old Trafford theo dạng cho mượn. Napoli là điểm đến được cân nhắc nghiêm túc. Một sản phẩm ưu tú của học viện MU, người từng được xem là “không đụng tới”, đã ở rất gần cánh cửa ra đi chỉ vì không được trao cơ hội.

Khi huyền thoại Arsenal, Ian Wright nói Amorim nên “rất xấu hổ”, đó không phải lời chỉ trích cảm tính. Nó phản ánh đúng bản chất của vấn đề.

Carrick đến và làm điều tưởng như đơn giản: đặt Mainoo trở lại đúng vị trí của mình. Không thử nghiệm, không thông điệp mập mờ. Ông trao niềm tin, và Mainoo đáp lại bằng phong độ.

Mainoo liên tục được MU sử dụng gần đây.

Trước Tottenham, tiền vệ 20 tuổi không chỉ kiến tạo cho bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo, mà còn kiểm soát nhịp chơi, giữ cự ly và giúp MU đứng vững ở khu trung tuyến. Đá cạnh Casemiro, Mainoo cho thấy sự điềm tĩnh vượt tuổi.

Điều đáng nói là Mainoo không chơi bóng kiểu bùng nổ. Anh không cần tranh điểm nhấn. Lối chơi của Mainoo gọn gàng, ít chạm, chọn vị trí thông minh. Đó là mẫu tiền vệ mà một đội bóng đang tái thiết rất cần.

Carrick hiểu điều đó, và quan trọng hơn, ông không đòi hỏi Mainoo phải trở thành “người hùng” ngay lập tức. Sự thận trọng trong phát biểu sau trận của Carrick là chi tiết đáng giá. Ông nhấn mạnh Mainoo vẫn đang học hỏi, vẫn cần được bảo vệ khỏi kỳ vọng quá mức.

Ngược lại, Amorim từng biện minh cho quyết định gạt Mainoo bằng một lập luận quen thuộc: “Tôi chỉ muốn thắng”. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, MU khi đó không thắng, còn Mainoo thì không được đá. Một HLV có thể ưu tiên kết quả ngắn hạn, nhưng khi điều đó đi kèm việc bỏ quên những tài năng phù hợp với tương lai CLB, cái giá phải trả thường đến muộn hơn, và đau hơn.

Bốn trận dưới thời Carrick, bốn chiến thắng. Mainoo đá trọn vẹn 90 phút mỗi trận, thu về hai kiến tạo. Những con số chưa phải đỉnh cao, nhưng đủ để nói lên vai trò. Quan trọng hơn, MU trông có trật tự hơn khi có anh. Đó là điều mà các thống kê khô khan không luôn phản ánh hết.

Câu chuyện của Mainoo không chỉ là một màn “lật kèo” cá nhân. Nó đặt ra câu hỏi lớn về cách các HLV đối xử với cầu thủ trẻ ở những CLB áp lực cao. Tài năng không tự mất đi. Nó chỉ bị che khuất bởi sự thiếu kiên nhẫn. Và đôi khi, chỉ cần một người đủ hiểu, đủ tin, để kéo nó trở lại ánh sáng.