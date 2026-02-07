Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mainoo sắp đổi đời

  • Thứ bảy, 7/2/2026 06:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU chuẩn bị mở đàm phán gia hạn hợp đồng với Kobbie Mainoo bằng mức đãi ngộ vượt bậc sau màn trở lại ấn tượng tại Old Trafford.

Theo talkSPORT, ban lãnh đạo MU bắt đầu tiếp xúc với người đại diện của Mainoo và tỏ ra lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận trước World Cup 2026. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ trưởng thành từ học viện MU còn thời hạn đến năm 2027.

Mainoo hiện nhận mức lương khoảng 25.000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" được cho là sẵn sàng đề nghị mức đãi ngộ 6 chữ số (tối thiểu 100.000 bảng/tuần - PV). Lời đề nghị ít nhất gấp 4 lần thu nhập hiện tại như một động thái giữ chân tài năng trẻ ở lại "Nhà hát của những giấc mơ".

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Mainoo đá chính cả 3 trận thắng liên tiếp của MU. Sự hiện diện của tiền vệ 20 tuổi mang lại nhịp độ, sự chắc chắn và khả năng kiểm soát tuyến giữa. Đó là điều MU từng thiếu hụt rõ rệt dưới thời Ruben Amorim.

Hồi đầu mùa, anh chỉ một lần đá chính trong trận gặp Grimsby tại Cúp Liên đoàn. Mối quan hệ với Amorim bên thậm chí được cho là chạm ngưỡng căng thẳng vào tháng 12, khi anh trai Jordan Mainoo-Hames xuất hiện trên khán đài với chiếc áo in dòng chữ "Free Mainoo" (tạm dịch: Hãy để Mainoo tự do".

Tuy nhiên, cục diện giờ thay đổi khi Mainoo xây chắc vị trí ở đội hình chính. Sự hồi sinh của Mainoo dưới thời Carrick không nằm ngoài dự đoán. Chính Carrick từng chia sẻ rằng việc một cầu thủ trẻ sa sút hay mất vị trí là hoàn toàn bình thường, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và niềm tin.

Với Mainoo, điều đó đang được đền đáp đúng thời điểm và đúng cách, trong bối cảnh MU rất cần những trụ cột mới để xây dựng tương lai.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Minh Nghi

