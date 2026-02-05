Amorim sai lầm khi đặt Mount ở trên Mainoo

Việc Ruben Amorim phớt lờ Kobbie Mainoo là sai lầm, nhưng quyết định biến Mason Mount thành nhân tố "bất khả xâm phạm" mới là nước đi tai hại nhất tại MU.

Amorim ưu ái Mount hơn Mainoo.

Chuỗi sai lầm của Amorim tại Old Trafford nhiều đến mức khó có thể kể hết trong quãng thời gian cầm quân ngắn ngủi. Trong mắt không ít CĐV MU, việc ông gần như gạt Mainoo ra khỏi kế hoạch thi đấu được xem là dấu mốc phơi bày rõ nhất sự sụp đổ của vị HLV người Bồ Đào Nha.

Nhận định đó càng có cơ sở khi Mainoo chơi thăng hoa sau khi Amorim rời ghế nóng, đá chính cả 3 trận và giúp MU toàn thắng. Tuy nhiên, sai lầm lớn hơn của Amorim lại nằm ở việc đặt trọn niềm tin vào Mount và coi anh như nhân tố không thể thay thế.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện tại Carrington, Amorim thể hiện sự ưu ái đặc biệt dành cho Mount. Ông liên tục dành những lời có cánh cho tiền vệ người Anh, tìm đủ mọi vai trò trong hệ thống chiến thuật để xếp chỗ cho Mount, trong khi lại không tìm ra vị trí phù hợp cho Mainoo.

Trớ trêu thay, Mount hiếm khi đạt thể trạng hoàn hảo. Thế nhưng, điều đó không ngăn anh trở thành lựa chọn ưu tiên mỗi khi đủ điều kiện ra sân. Chỉ cần có vài trận liền không chấn thương, Mount lập tức chiếm suất đá chính, sát cánh cùng Bruno Fernandes.

Mount chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi gia nhập MU.

Trong khi đó, Amorim thừa nhận Mainoo phù hợp chơi gần khung thành đối phương nhưng vẫn không trao cơ hội. Mainoo bị đóng băng trên ghế dự bị, còn Mount, bất chấp tiền sử chấn thương dày đặc, lại trở thành cầu thủ bất khả xâm phạm. Đặt cược lớn như vậy vào một cái tên luôn đối mặt rủi ro thể lực rõ ràng là sai lầm chiến lược.

Thực tế dưới thời Michael Carrick càng phơi bày điều đó. Mount thậm chí chưa có trận đá chính nào, khi cựu tiền vệ người Anh quay về những nguyên tắc cơ bản, dùng cầu thủ đúng sở trường. Mainoo được kéo về chơi thấp hơn, còn Fernandes giữ vai trò nhạc trưởng.

Kịch bản quen thuộc lặp lại khi Mount tiếp tục chấn thương. Càng ngày, người ta càng thấy rõ Mount không phải mẫu cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng có thể tin cậy lâu dài, càng không xứng đáng được ưu tiên hơn một tiền vệ trẻ đầy tiềm năng như Mainoo.

MU từng sẵn sàng bán Mainoo với giá 40 triệu bảng để phục vụ kế hoạch của Amorim. Nếu khi đó CLB gia hạn hợp đồng với Mount và chấp nhận để Mainoo ra đi, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn. Khi ấy, có lẽ họ mất Mainoo và bị trói chặt bởi mức lương khổng lồ của một cầu thủ "đa năng vừa đủ", nhưng hiếm khi đủ khỏe để thể hiện giá trị trên sân.

Với tổng mức phí lên tới 60 triệu bảng, Mount từng được kỳ vọng trở thành mảnh ghép chiến lược ở tuyến giữa MU, nhưng thực tế phũ phàng cho thấy khoản đầu tư ấy ngày càng giống một canh bạc nhiều rủi ro hơn là hạt nhân trong lối chơi.

