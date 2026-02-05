Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lực lượng MU sứt mẻ ở trận gặp Tottenham

  • Thứ năm, 5/2/2026 06:51 (GMT+7)
  • 34 phút trước

MU gặp khó khăn về mặt nhân sự trước chuyến làm khách trên sân của Tottenham Hotspur, khi cả Mason Mount lẫn Matthijs de Ligt đều chưa sẵn sàng trở lại.

MU không có lực lượng tốt nhất ở trận gặp Tottenham.

Theo ghi nhận từ trung tâm huấn luyện Carrington, buổi tập giữa tuần của "Quỷ đỏ" diễn ra với sự vắng mặt đáng chú ý của cả Mason Mount và De Ligt. Manchester Evening News xác nhận Mount và De Ligt không xuất hiện, làm dấy lên lo ngại về khả năng góp mặt của họ ở vòng đấu diễn ra vào cuối tuần này.

Với Mount, vấn đề thể lực tiếp tục là dấu hỏi. Việc tiền vệ người Anh chưa thể trở lại sân tập cho thấy chấn thương chưa hoàn toàn được giải quyết, đồng thời làm chậm kế hoạch sử dụng anh trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Ban huấn luyện buộc phải thận trọng, nhất là với một cầu thủ có tiền sử chấn thương dai dẳng.

Tình hình của De Ligt còn khiến MU thêm phần sốt ruột. Trung vệ người Hà Lan được kỳ vọng tái xuất sau khi điều trị vấn đề ở lưng, nhưng đến thời điểm này chưa thể hoàn tất giáo án cùng toàn đội. Điều đó làm giảm đáng kể khả năng anh đủ thể trạng để ra sân ngay từ đầu, trong bối cảnh hàng thủ MU cần sự ổn định.

Ngoài ra, "Quỷ đỏ" còn không có sự phục vụ của Patrick Dorgu do chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu khoảng 10 tuần. Trong bối cảnh lực lượng tiếp tục bị sứt mẻ, MU vẫn nuôi hy vọng giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp kể từ khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế huấn luyện.

Hiện tại, MU dần hồi sinh với 3 chiến thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal và Fulham. Tottenham không phải đối thủ dễ chịu, nhưng thầy trò HLV Carrick được dự đoán có thể làm nên chuyện ở trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 ngày 7/2.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU Tottenham MU

