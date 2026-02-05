Barca yêu cầu MU giảm giá bán Rashford

Barcelona rất muốn giữ Marcus Rashford, nhưng không muốn trả đủ số tiền mà Manchester United yêu cầu.

Barcelona muốn MU giảm giá bán Rashford.

Sau quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Camp Nou, tiền đạo người Anh nhanh chóng để lại dấu ấn và trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của HLV Hansi Flick. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Deportivo, mức phí mua đứt 30 triệu euro mà MU đưa ra bị ban lãnh đạo Barcelona đánh giá là vượt quá khả năng chi trả ở thời điểm hiện tại.

Nguồn tin cho biết đội bóng xứ Catalonia không phủ nhận giá trị chuyên môn của Rashford. Ngược lại, cả ban huấn luyện lẫn thượng tầng CLB đều hài lòng với những gì chân sút 28 tuổi mang lại và thống nhất quan điểm cần giữ anh cho mùa giải tới. Dù vậy, Barcelona không sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt theo đúng cấu trúc tài chính được cài sẵn trong hợp đồng.

Thay vào đó, Blaugrana muốn mở lại các cuộc đàm phán với MU nhằm điều chỉnh mức phí hoặc phương thức thanh toán. Kịch bản được ưu tiên là giảm giá chuyển nhượng, hoặc chia nhỏ khoản tiền thành nhiều đợt trả góp. Đây là cách làm quen thuộc của Barcelona trong bối cảnh họ vẫn đang chịu áp lực lớn từ các quy định tài chính.

Về chuyên môn, Rashford hòa nhập nhanh chóng và tạo ra tác động rõ rệt lên hàng công. Anh cán mốc 10 bàn thắng và 13 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Tốc độ, khả năng dứt điểm và tư duy chơi bóng hiện đại của Rashford giúp Barca trở nên nguy hiểm hơn trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Chính phong độ thuyết phục đó khiến Barcelona quyết tâm giữ chân Rashford bằng mọi giá. Tuy nhiên, để biến mong muốn thành hiện thực, họ sẽ cần thêm những nước cờ khéo léo trên bàn đàm phán với MU.