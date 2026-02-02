MU đổi HLV, Rashford vẫn một lòng với Camp Nou

Marcus Rashford không muốn quay trở lại MU sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona.

Rashford không muốn quay trở lại MU.

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, Michael Carrick được bổ nhiệm dẫn dắt MU đến hết mùa. Theo Telegraph, Carrick sẵn sàng đưa Rashford trở lại nếu tiếp tục nắm quyền lâu dài, nhất là khi cựu tiền vệ này từng thi đấu cùng tiền đạo 28 tuổi ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Rashford hoàn toàn hài lòng với cuộc sống mới tại Barcelona. Tiền đạo người Anh tập trung tuyệt đối cho tương lai ở xứ Catalonia, không hề nghĩ đến viễn cảnh trở lại Manchester.

"Với Rashford, chương mới tại Camp Nou chỉ vừa bắt đầu và Old Trafford lúc này không còn nằm trong tâm trí", nhà báo người Italy kết luận.

Rashford hiện thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa với mức phí khoảng 30 triệu euro. Ngôi sao 28 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo MU, ghi 138 bàn sau 426 lần ra sân. Thế nhưng, anh không còn xuất hiện trong màu áo "Quỷ đỏ" kể từ tháng 12/2024 do thất sủng dưới thời HLV Amorim.

Trước đó, Rashford trải qua nửa sau mùa giải 2024/25 tại Aston Villa theo dạng cho mượn và bị xếp vào nhóm cầu thủ không nằm trong kế hoạch dài hạn của MU. Những cái tên như Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho hay Tyrell Malacia đều chịu chung số phận. Garnacho và Antony bị bán đứt, Sancho sang Villa theo dạng cho mượn, còn Malacia được gọi trở lại đội hình chính.

Trong khi đó, Rashford tìm lại sự ổn định tại Camp Nou. Anh ra sân thường xuyên cho Barcelona, ghi 10 bàn sau 32 trận và giành Siêu cúp Tây Ban Nha mùa này. Thành tích đó nối dài bộ sưu tập danh hiệu gồm FA Cup, League Cup và Europa League từng giành được cùng MU.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD