Bước ngoặt quan trọng trong vụ Rashford

Barcelona đề xuất đưa tiền vệ Marc Casado như một phần trong thương vụ mua đứt Marcus Rashford, nhằm thuyết phục Manchester United giảm giá bán.

Casado là tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia

Theo El Pais, Barcelona muốn trao đổi Casado với Manchester United để hoàn tất việc chuyển nhượng Rashford. CLB xứ Catalonia không muốn kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro cho Rashford.

Trước đó, Barcelona muốn MU giảm mức phí mua đứt Rashford xuống còn dưới 20 triệu euro, nhưng CLB nước Anh không đồng ý. Chính vì vậy, Barca đưa Casado vào thương vụ để dễ dàng đàm phán.

Casado, tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia, từng được HLV Flick đánh giá cao. Song, chấn thương đầu gối mùa trước cùng sự cạnh tranh gay gắt ở Barca khiến cầu thủ này không thể ra sân thi đấu nhiều.

Trong bối cảnh MU cần bổ sung tiền vệ trung tâm, việc đem về Casado hoàn toàn là phương án đáng để "Quỷ đỏ" cân nhắc. Trong quá khứ, Manchester United cũng từng thể hiện sự quan tâm đến Casado.

Hiện tại, các cuộc đàm phán vẫn diễn ra, và Barcelona hy vọng nếu MU đồng ý nhận Casado, họ có thể không phải trả toàn bộ số tiền mua đứt, thậm chí thu về thêm phí chuyển nhượng từ CLB nước Anh.

Thương vụ này, nếu thành công, sẽ là một cuộc trao đổi đáng chú ý giữa hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu, giúp đôi bên bổ sung những vị trí mình cần.

