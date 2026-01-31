Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bước ngoặt quan trọng trong vụ Rashford

  • Thứ bảy, 31/1/2026 06:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Barcelona đề xuất đưa tiền vệ Marc Casado như một phần trong thương vụ mua đứt Marcus Rashford, nhằm thuyết phục Manchester United giảm giá bán.

Casado là tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia

Theo El Pais, Barcelona muốn trao đổi Casado với Manchester United để hoàn tất việc chuyển nhượng Rashford. CLB xứ Catalonia không muốn kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro cho Rashford.

Trước đó, Barcelona muốn MU giảm mức phí mua đứt Rashford xuống còn dưới 20 triệu euro, nhưng CLB nước Anh không đồng ý. Chính vì vậy, Barca đưa Casado vào thương vụ để dễ dàng đàm phán.

Casado, tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia, từng được HLV Flick đánh giá cao. Song, chấn thương đầu gối mùa trước cùng sự cạnh tranh gay gắt ở Barca khiến cầu thủ này không thể ra sân thi đấu nhiều.

Trong bối cảnh MU cần bổ sung tiền vệ trung tâm, việc đem về Casado hoàn toàn là phương án đáng để "Quỷ đỏ" cân nhắc. Trong quá khứ, Manchester United cũng từng thể hiện sự quan tâm đến Casado.

Hiện tại, các cuộc đàm phán vẫn diễn ra, và Barcelona hy vọng nếu MU đồng ý nhận Casado, họ có thể không phải trả toàn bộ số tiền mua đứt, thậm chí thu về thêm phí chuyển nhượng từ CLB nước Anh.

Thương vụ này, nếu thành công, sẽ là một cuộc trao đổi đáng chú ý giữa hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu, giúp đôi bên bổ sung những vị trí mình cần.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Vì sao Barca hay ngược dòng?

Hansi Flick thừa nhận Barcelona thường để thủng lưới sớm và nhiều, khiến các màn lội ngược dòng trở thành "thói quen" hơn là điểm tựa bền vững.

10 giờ trước

Real Madrid thiệt đơn thiệt kép vì đá play-off

Việc không lọt Top 8 Champions League khiến Real Madrid phải đá play-off, kéo theo lịch thi đấu dày đặc và đánh mất quãng thời gian quý giá để tập trung cho La Liga.

11 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Marc Casado Marcus Rashford Rashford

    Đọc tiếp

    Arsenal ra de nghi soc cho Alvarez hinh anh

    Arsenal ra đề nghị sốc cho Alvarez

    38 phút trước 07:16 31/1/2026

    0

    Arsenal sẵn sàng trao đổi hai ngôi sao nhằm chiêu mộ Julian Alvarez, khiến không ít giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ.

    La Liga lam nguy hinh anh

    La Liga lâm nguy

    39 phút trước 07:15 31/1/2026

    0

    La Liga đang đối mặt với nguy cơ tụt hạng trong bảng xếp hạng hệ số UEFA, qua đó có thể mất một suất trực tiếp dự Champions League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý