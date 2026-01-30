Vì sao Barca hay ngược dòng?

Hansi Flick thừa nhận Barcelona thường để thủng lưới sớm và nhiều, khiến các màn lội ngược dòng trở thành "thói quen" hơn là điểm tựa bền vững.

HLV Hansi Flick lo ngại hàng thủ mỏng manh của Barca. Ảnh: Reuters.

Sau trận thắng Copenhagen 4-1, HLV Hansi Flick đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề cốt lõi của FC Barcelona mùa này.

"Chúng tôi để thủng lưới quá nhiều, đó là lý do vì sao các màn ngược dòng hay xảy ra", Flick nói, "Tinh thần của đội là luôn tin vào bản thân, nhưng chúng tôi phải làm tốt hơn, đặc biệt là ở giai đoạn đầu trận".

Những con số cho thấy nhận định của Flick có cơ sở. Barcelona đã 10 lần lội ngược dòng trên mọi đấu trường từ đầu mùa, nhiều nhất trên bình diện châu Âu.

Đây là thống kê phản ánh rõ bản lĩnh và niềm tin của đội bóng, nhưng đồng thời cũng phởi bày một nghịch lý. Barca thường xuyên tự đặt mình vào thế bất lợi sớm vì những sai sót sớm nơi hàng phòng ngự.

Trong nhiều trận đấu, Barcelona khởi đầu chậm chạp, để đối thủ khai thác khoảng trống phía sau hoặc tận dụng các tình huống cố định. Khi bị dẫn bàn, đội bóng xứ Catalunya mới tăng tốc, đẩy cao cường độ tấn công và tìm lại quyền kiểm soát. Những màn lội ngược dòng vì thế trở thành kịch bản quen thuộc, nhưng không phải lúc nào cũng có thể lặp lại.

Flick đánh giá cao tinh thần không bỏ cuộc của các học trò. Theo ông, việc đội bóng luôn tin vào khả năng lật ngược thế cờ là nền tảng quan trọng để cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh rằng niềm tin không thể thay thế cho sự chắc chắn. Nếu tiếp tục để thủng lưới sớm, Barcelona sẽ phải trả giá trước những đối thủ có khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Việc đã có tới 10 màn ngược dòng mùa này vừa là lời khen cho bản lĩnh, vừa là lời cảnh báo cho hàng thủ Barcelona. Với Flick, thách thức lớn nhất lúc này không nằm ở tinh thần, mà ở việc giảm thiểu những sai sót ngay từ phút đầu, để các chiến thắng không còn phụ thuộc vào những cuộc rượt đuổi đầy rủi ro.