Quả penalty phơi bày DNA của Barcelona

  • Thứ sáu, 30/1/2026 19:00 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Raphinha thực hiện thành công quả phạt đền vào lưới Copenhagen, nhưng câu chuyện phía sau thật sự khiến khán giả cảm phục.

Barcelona luôn đặt tinh thần tập thể lên trên tất cả. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 29/1, Barcelona giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước FC Copenhagen ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League. Đáng chú ý, tình huống đá phạt đền phản ánh văn hóa tập thể của đội bóng xứ Catalonia.

Khi Barcelona được hưởng quả phạt đền ở phút 69, Robert Lewandowski thường xuyên đảm nhiệm trọng trách này nhưng không bước lên chấm 11 m. Tiền đạo kỳ cựu người Ba Lan chủ động nhường quyền thực hiện cho Lamine Yamal.

Tuy nhiên, Yamal tiếp tục trao cơ hội lại cho Raphinha, cầu thủ chưa ghi bàn ở trận đấu này. Raphinha không mắc sai lầm trên chấm phạt đền, góp phần hoàn tất chiến thắng 4-1 cho Barcelona.

Bàn thắng giúp cầu thủ người Brazil giải tỏa áp lực cá nhân sau quãng thời gian kém duyên trước khung thành đối phương. Đồng thời, cả 3 cầu thủ tấn công của Barcelona cùng ghi bàn trước Copenhagen.

Chưa hết, ở tình huống đá phạt ở phút 85, Raphinha một lần nữa cho thấy tinh thần đoàn kết. Cầu thủ người Brazil đến gần và nói rằng anh tin Marcus Rashford sẽ ghi bàn và khuyên người đồng đội nên sút. Kết quả, Rashford tạo nên siêu phẩm đá phạt và chạy đến ôm lấy Raphinha đầu tiên.

Trận thắng Copenhagen giúp Barcelona vào thẳng vòng 1/8, đồng thời gửi đi thông điệp đội bóng luôn xây dựng một tập thể đoàn kết, với mọi cá nhân đều được trao niềm tin và cơ hội tỏa sáng.

Đào Trần

Barcelona Raphinha Lamine Yamal Robert Lewandowski Marcus Rashford

