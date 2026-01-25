Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Yamal lập siêu phẩm trong ngày Barca đòi lại ngôi đầu La Liga

  • Chủ nhật, 25/1/2026 22:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Rạng sáng 26/1, Barcelona đánh bại Oviedo 3-0 ở vòng 22 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, qua đó trở lại ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn Real Madrid.

Yamal tỏa sáng.

Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ đang đứng cuối bảng. Đây đã là trận đấu thứ 8 tại Camp Nou mà đội bóng xứ Catalonia thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên, đồng thời khiế đối thủ trải qua chuỗi 14 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Dù vậy, diễn biến trong hiệp một lại không phản ánh đúng tỷ số chung cuộc. Real Oviedo nhập cuộc đầy tự tin và là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong 15 phút đầu tiên, thậm chí tạo ra số cơ hội đáng chú ý vượt trội so với đối thủ.

Hàng thủ Barcelona, đặc biệt là Eric Garcia, đã phải làm việc vất vả để hóa giải các pha lên bóng của Ilyas Chaira và David Costas. Trên hàng công, bộ ba Raphinha, Robert Lewandowski và Lamine Yamal tỏ ra thiếu sắc bén, khiến các cổ động viên Camp Nou không giấu nổi sự thất vọng. Cơ hội nguy hiểm nhất của Barca trước giờ nghỉ chỉ đến ở phút bù giờ, khi cú vô lê của Raphinha bị thủ môn Aaron Escandell xuất sắc cản phá.

Bước sang hiệp hai, Barcelona cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác. Phút 52, Dani Olmo tung cú sút hiểm hóc vào góc xa khung thành, phá vỡ thế bế tắc. Chỉ 5 phút sau, Raphinha trừng phạt sai lầm nơi hàng thủ Oviedo bằng pha tâng bóng tinh tế qua đầu Escandell. Đỉnh cao của trận đấu đến khi Lamine Yamal ghi bàn thắng thứ ba với cú “xe đạp chổng ngược” đẹp mắt từ đường chuyền của Olmo, khiến Camp Nou bùng nổ cảm xúc.

