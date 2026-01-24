Sao Brazil tăng giá ngoạn mục sau một năm rời Barca

Trở lại Brazil trong màu áo Palmeiras, Vitor Roque không chỉ tìm lại niềm vui chơi bóng mà còn chứng kiến giá trị chuyển nhượng tăng gấp bốn lần, theo đánh giá của CIES Football Observatory.

Vitor Roque tìm lại chính mình sau khi hồi hương. Ảnh: Reuters.

Chỉ trong vòng một năm, Vitor Roque trải qua bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Từ một tài năng trẻ gặp khó khăn tại châu Âu, tiền đạo sinh năm 2005 đang trở thành một trong những cầu thủ có giá trị cao nhất ngoài nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, với mức tăng khoảng 60 triệu euro so với thời điểm rời lục địa già.

Theo CIES Football Observatory, giá trị thị trường hiện tại của Roque đã tăng gấp bốn lần chỉ sau một năm. Báo cáo của CIES, được nhiều tờ báo Brazil như CNN Brasil dẫn lại, cho biết Roque hiện được định giá hơn 80 triệu euro, đứng trong nhóm những cầu thủ đắt giá nhất thế giới ngoài năm giải lớn châu Âu. Đây là con số rất đáng chú ý với một cầu thủ mới bước sang tuổi 20.

Quãng thời gian tại Barcelona không mang lại nhiều thuận lợi cho Roque. Anh chỉ có số lần ra sân hạn chế và không được thi đấu thường xuyên trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Việc thiếu nhịp độ thi đấu ổn định khiến giá trị của Roque không tăng như kỳ vọng, thậm chí có dấu hiệu chững lại.

Mọi thứ thay đổi khi Roque trở về Brazil khoác áo Palmeiras. Trong môi trường quen thuộc, tiền đạo trẻ này được trao vai trò rõ ràng hơn và liên tục được ra sân.

Roque thất bại ở châu Âu, nhưng dần hồi sinh phong độ.



Theo thống kê mùa giải gần nhất, Roque ghi tới 16 bàn trong 38 trận, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công Palmeiras. Phong độ ổn định giúp anh nhanh chóng lấy lại sự tự tin và hình ảnh của một “số 9” hiện đại.

CIES lý giải mức tăng giá của Roque không chỉ đến từ bàn thắng. Độ tuổi còn trẻ, tiềm năng phát triển lớn, số phút thi đấu cao và việc chơi nổi bật trong một CLB giàu tính cạnh tranh tại Nam Mỹ đều là những yếu tố then chốt.

CNN Brasil cũng nhấn mạnh rằng Roque đang được xem là “tài sản chiến lược” của Palmeiras, đồng thời lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn trong tương lai.

Trường hợp của Vitor Roque cho thấy một thực tế rõ ràng: không phải tài năng trẻ nào cũng phù hợp với con đường phát triển sớm tại các siêu CLB châu Âu.

Đôi khi, việc trở về đúng môi trường, được thi đấu thường xuyên và được tin tưởng lại là chìa khóa giúp giá trị cầu thủ bứt phá. Với Roque, cú tăng giá gấp bốn lần là minh chứng rõ nét cho sự hồi sinh ấy.