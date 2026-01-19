Barca bại trận, chỉ còn hơn Real một điểm

Rạng sáng 19/1, Barca thua Real Sociedad 1-2 trên sân khách ở vòng 20 La Liga.

Yamal không thể giúp Barca giành 3 điểm.

Real Sociedad gây bất ngờ lớn khi đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1 trên sân nhà Reale Arena, qua đó khiến cuộc đua vô địch La Liga trở nên hấp dẫn. Lúc này, Barcelona chỉ còn hơn Real Madrid đúng một điểm.

Quyết tâm của đội chủ nhà được thể hiện ngay từ những giây đầu tiên. Sociedad suýt mở tỷ số chỉ sau 28 giây, và dù bàn thắng bị từ chối vì việt vị.

Sau khoảnh khắc thoát thua, Barca vùng lên mạnh mẽ nhưng lại lâm vào cảnh trớ trêu khi hàng loạt bàn thắng của Pedri, Fermín López, Frenkie de Jong và Lamine Yamal lần lượt bị VAR từ chối trong hiệp một. Sự đen đủi tiếp tục đeo bám đội khách, khi Mikel Oyarzabal tung cú sút hiểm hóc, mở tỷ số cho Sociedad từ một tình huống tưởng chừng vô hại ở phút 30.

Sau giờ nghỉ, Barcelona dồn toàn lực tấn công. Dani Olmo sút trúng cột, Ferran Torres và Robert Lewandowski đều bị thủ môn Álex Remiro từ chối. Phải đến phút 70, Marcus Rashford mới đánh đầu gỡ hòa, thắp lên hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng một phút, trước khi Goncalo Guedes trừng phạt sai lầm hàng thủ Barca để ấn định chiến thắng 2-1.

Dù chơi hơn người ở cuối trận và có tới chín phút bù giờ, Barcelona vẫn bất lực. Thất bại này khiến họ lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp.