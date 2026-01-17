Greenwood đến La Liga với giá 100 triệu euro?

Atletico Madrid sẵn sàng thực hiện thương vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu euro để chiêu mộ Mason Greenwood từ Marseille.

Theo các nguồn tin từ El Pais, huấn luyện viên Diego Simeone là người tích cực thúc đẩy ban lãnh đạo Atletico về việc ký hợp đồng với Greenwood. HLV Simeone muốn tăng cường hàng công của Atlético Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Nếu thành công, Greenwood sẽ là sự bổ sung đáng kể cho Atlético, giúp họ cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở La Liga và Champions League.

Greenwood tiếp tục cho thấy phong độ bùng nổ trong màu áo Marseille ở mùa giải này. Hôm 14/1, tiền đạo này trực tiếp in dấu giày vào 5 bàn thắng của Marseille trong chiến thắng 9-0 trước Bayeux tại Cúp quốc gia Pháp. Cựu tiền đạo MU ghi 3 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo, tạo tiền đề quan trọng cho thắng lợi áp đảo của đội bóng thành phố cảng.

Theo Opta, thành tích này giúp Greenwood đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Marseille đầu tiên trong vòng 15 mùa giải gần đây góp dấu giày vào 5 bàn thắng trong một trận đấu duy nhất trên mọi đấu trường.

Greenwood được xem là lựa chọn hàng đầu cho Atletico.

Màn trình diễn ấn tượng trước Bayeux tiếp tục nối dài thành tích ghi dấu ấn của Greenwood kể từ khi gia nhập Marseille. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 2001 ra sân tổng cộng 61 trận cho đội bóng nước Pháp, ghi 41 bàn thắng và có 12 kiến tạo, con số cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong lối chơi chung của CLB.

Không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng dứt điểm đa dạng, Greenwood còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong vai trò hỗ trợ đồng đội, thường xuyên lùi sâu, kết nối các tuyến và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Chính sự toàn diện này giúp anh trở thành mũi nhọn khó thay thế trên hàng công Marseille.

