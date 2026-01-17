Nửa tỷ bảng của Man City thách thức Premier League

Nếu hoàn tất việc bổ sung Marc Guehi của Crystal Palace ngay trong tháng này, Man City sẽ nâng mức chi tiêu ròng cho chuyển nhượng kể từ tháng 1/2025 lên gần 500 triệu bảng.

Man City chiêu mộ Guehi ngay trong tháng này.

Với việc bỏ ra số tiền chuyển nhượng 35 triệu bảng cùng mức lương khổng lồ (300.000 bảng/tuần) cho trung vệ người Anh, Manchester City sẽ vượt mức chi tiêu 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm nay.

Đồng thời, họ trở thành đội mua sắm nhiều nhất trong 4 kỳ chuyển nhượng gần đây của bóng đá châu Âu, với tổng chi vượt mốc 500 triệu bảng. Theo The Times, đây không khác gì lời tuyên chiến với hệ thống công bằng tài chính và giới hạn chi tiêu từ Premier League.

Kể từ tháng 12/2024, thời điểm kết thúc phiên tòa liên quan đến việc Man City vi phạm quy định tài chính của Premier League, CLB chủ sân Etihad liên tục mua sắm để xây dựng lực lượng nhằm lấy lại vị thế trên sân cỏ.

Điều này khiến một số CLB ở Premier League bực tức, bởi lẽ nó cho thấy sức mạnh tài chính của Man City gần như không đáy. Việc họ chi số tiền lớn về lương và phí chuyển nhượng để sở hữu hai ngôi sao hàng đầu Premier League hiện tại (Semenyo và Guehi), mà không vấp phải sự cạnh tranh đáng kể nào của các CLB khác, nói lên nhiều điều.

Semenyo ngay lập tức toả sáng tại Man City.

Trước đó, Man City chiêu mộ tiền đạo Antoine Semenyo từ Bournemouth, với điều khoản giải phóng 65 triệu bảng. Cầu thủ người Ghana ngay lập tức toả sáng, và có thể tạo ra khác biệt trong cuộc đua Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau đó, Man City chiêu mộ tiếp Guehi ngay trong tháng này, dù trước đó họ chỉ quan tâm đến anh theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè. Nhiều CLB Premier League khác hụt Guehi bởi không muốn chi số tiền lớn cho một cầu thủ chỉ còn chưa tới 6 tháng trong hợp đồng.

Man City thì khác, họ chịu chi và thành công trong việc sở hữu tuyển thủ Anh. Những động thái này cho thấy Man City sẵn sàng chi tiêu lớn để giải quyết vấn đề lực lượng, bất chấp giá cả.

