Barca trói chân Lopez

Barcelona đạt thỏa thuận gia hạn dài hạn với Fermin Lopez, tăng đãi ngộ và nâng điều khoản giải phóng lên mức 1 tỷ euro.

Fermin Lopez là quân bài chiến lược trong tay Hansi Flick. Ảnh: Reuters.

Barcelona hoàn tất thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Fermin Lopez đến mùa hè năm 2031, trong một động thái cho thấy niềm tin tuyệt đối của ban lãnh đạo vào tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia.

Cầu thủ 22 tuổi từng ký hợp đồng đến năm 2029 vào tháng 10/2024. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm, những điều khoản đó nhanh chóng trở nên không còn phù hợp với tốc độ phát triển của tài năng trẻ này.

Mùa giải hiện tại, Fermin ghi 10 bàn thắng và 10 kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành một trong những tiền vệ có đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nhiều nhất đội. Đồng thời, anh cùng Yamal lọt vào top 4 cầu thủ vừa ghi bàn vừa kiến tạo trên 10 lần trên bình diện châu Âu.

Theo thỏa thuận mới đạt được, hợp đồng của Fermin được kéo dài thêm 2 năm, đồng thời mức lương tăng khoảng 50% so với hiện tại. Bên cạnh đó, điều khoản giải phóng hợp đồng cũng được nâng từ 500 triệu euro lên 1 tỷ euro.

Vào mùa hè năm ngoái, Chelsea từng tiếp cận Fermin và gửi đề nghị trị giá 40 triệu euro. Barcelona khi ấy khẳng định chỉ xem xét bán nếu cầu thủ tự xin ra đi, đồng thời định giá anh không dưới 90 triệu euro. Fermin không có ý định rời Camp Nou và thương vụ nhanh chóng khép lại.

Hiện tại, Fermin Lopez tận hưởng vai trò ngày càng quan trọng trong đội hình Barcelona. Anh đá chính 17 trận trên mọi đấu trường, duy trì phong độ cao và trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng của CLB.