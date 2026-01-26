Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cảnh tượng khó tin ở sân Camp Nou

  • Thứ hai, 26/1/2026 06:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ 2 tháng sau ngày mở cửa trở lại, sân nhà của Barcelona lộ rõ những vấn đề nghiêm trọng khi mưa lớn khiến nước xối thẳng xuống các khán đài.

Camp Nou anh 1

Nước mưa trút xuống sân Camp Nou.

Sân Camp Nou vừa trải qua hơn 2 năm trùng tu với mục tiêu nâng cấp toàn diện, hướng tới một tổ hợp hiện đại có sức chứa lên tới 105.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, trong lúc dự án vẫn đang hoàn thiện và sân chỉ vận hành với công suất giới hạn, những bất cập nhanh chóng lộ diện.

Trong chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Real Oviedo thuộc vòng 21 La Liga rạng sáng 26/1, cơn mưa nặng hạt khiến nước tràn xuống các bậc thang, đổ thẳng vào khu vực khán đài, buộc nhiều CĐV phải vội vã tìm đường thoát thân để tránh bị ướt ngay trong sân.

Hiện tại, Camp Nou mới đón khoảng 45.401 khán giả mỗi trận, trong khi toàn bộ công trình dự kiến hoàn tất vào tháng 6. Vào tháng 11 năm ngoái, Barcelona từng mở cửa đón khán giả bằng buổi tập mở với 23.000 người. Hình ảnh Lionel Messi trở lại thăm thánh địa cũ cũng từng tạo hiệu ứng tích cực, khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một Camp Nou lột xác hoàn toàn.

Thế nhưng, sự cố lần này khiến Barca rơi vào tình thế khó xử, nhất là khi những hình ảnh dột nước từng gắn liền với sân Old Trafford của Manchester United. Đội bóng Anh nhiều lần chứng kiến sân nhà biến thành công viên nước, buộc họ phải đưa ra quyết định xây dựng sân vận động mới 100.000 chỗ ngồi trong vòng 5 năm tới.

Tuy nhiên, Barcelona khó tránh khỏi những câu hỏi lớn. Một sân vận động vừa được nâng cấp với chi phí khổng lồ nhưng để xảy ra sự cố ngay trong giai đoạn đầu vận hành rõ ràng là điều khó chấp nhận với ông lớn của bóng đá châu Âu.

Yamal lập siêu phẩm trong ngày Barca đòi lại ngôi đầu La Liga

Rạng sáng 26/1, Barcelona đánh bại Oviedo 3-0 ở vòng 22 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, qua đó trở lại ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn Real Madrid.

11 giờ trước

Tài năng gốc Philippines cập bến PSG

Tiền vệ trẻ Dro sắp gia nhập PSG với mức phí cao hơn điều khoản giải phóng, khép lại quãng thời gian ngắn ngủi nhưng nhiều tiếc nuối của anh tại Barcelona.

27:1598 hôm qua

Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu của Barcelona

Hai bàn thắng của Kylian Mbappe giúp Real Madrid đánh bại Villarreal 2-0 ngay tại Ceremica, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng LaLiga sau một trận đấu nhiều giằng co.

30:1778 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Camp Nou Camp Nou

    Đọc tiếp

    Nhan xet cua Wenger noi len su that ve MU hinh anh

    Nhận xét của Wenger nói lên sự thật về MU

    42 phút trước 07:55 26/1/2026

    0

    Cựu huấn luyện viên huyền thoại của Arsenal, ông Arsene Wenger, dành lời khen đặc biệt cho sự tiến bộ vượt bậc của Manchester United dưới thời Carrick.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý