Cảnh tượng khó tin ở sân Camp Nou

Chỉ 2 tháng sau ngày mở cửa trở lại, sân nhà của Barcelona lộ rõ những vấn đề nghiêm trọng khi mưa lớn khiến nước xối thẳng xuống các khán đài.

Nước mưa trút xuống sân Camp Nou.

Sân Camp Nou vừa trải qua hơn 2 năm trùng tu với mục tiêu nâng cấp toàn diện, hướng tới một tổ hợp hiện đại có sức chứa lên tới 105.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, trong lúc dự án vẫn đang hoàn thiện và sân chỉ vận hành với công suất giới hạn, những bất cập nhanh chóng lộ diện.

Trong chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Real Oviedo thuộc vòng 21 La Liga rạng sáng 26/1, cơn mưa nặng hạt khiến nước tràn xuống các bậc thang, đổ thẳng vào khu vực khán đài, buộc nhiều CĐV phải vội vã tìm đường thoát thân để tránh bị ướt ngay trong sân.

Hiện tại, Camp Nou mới đón khoảng 45.401 khán giả mỗi trận, trong khi toàn bộ công trình dự kiến hoàn tất vào tháng 6. Vào tháng 11 năm ngoái, Barcelona từng mở cửa đón khán giả bằng buổi tập mở với 23.000 người. Hình ảnh Lionel Messi trở lại thăm thánh địa cũ cũng từng tạo hiệu ứng tích cực, khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một Camp Nou lột xác hoàn toàn.

Thế nhưng, sự cố lần này khiến Barca rơi vào tình thế khó xử, nhất là khi những hình ảnh dột nước từng gắn liền với sân Old Trafford của Manchester United. Đội bóng Anh nhiều lần chứng kiến sân nhà biến thành công viên nước, buộc họ phải đưa ra quyết định xây dựng sân vận động mới 100.000 chỗ ngồi trong vòng 5 năm tới.

Tuy nhiên, Barcelona khó tránh khỏi những câu hỏi lớn. Một sân vận động vừa được nâng cấp với chi phí khổng lồ nhưng để xảy ra sự cố ngay trong giai đoạn đầu vận hành rõ ràng là điều khó chấp nhận với ông lớn của bóng đá châu Âu.